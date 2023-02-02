В Тегеране явно запомнили комментарии украинских чиновников после ударов по Исфахану.

Иран обвинил Израиль в недавних ударах беспилотников по военным объектам в городе Исфахан и пригрозил ответными действиями. Об этом сообщает иранское информагентство ISNA, через которое официальный Тегеран часто распространяет свои заявления.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид направил официальное письмо генеральному секретарю организации, в котором заявил о причастности Израиля к атаке 28 января.

"Предварительное расследование показывает, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских Министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", – говорится в письме.

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Также иранские власти предупредили, что сохраняют за собой "законное и неотъемлемое право защищать свою национальную безопасность и твердо реагировать на любую угрозу" со стороны Израиля "где и когда сочтут нужным".

Примечательно, что в письме к генсеку ООН была упомянута и Украина. Так, официальный Тегеран утверждает, что его позиция относительно войны в Украине базируется "на активном нейтралитете и уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины". В этой связи Иран выразил протест против "провокационного и необоснованного заявления высокопоставленного украинского чиновника" касательно ударов по Ирану 28 января.

"Представитель (Ирана в ООН – ред.) назвал такие заявления и действия безответственными и явным нарушением международного права и принципов, содержащихся в Уставе ООН", – пересказывает текст письма иранское информагентство.

Показательно, что Украина – единственное государство, прямо упомянутое в письме, помимо самого Ирана. Ни США, ни другие страны не упомянуты, а Израиль обозначен через официально употребляемый Тегераном эвфемизм "сионистский режим".

Удары по Ирану 28 января

В ночь с 28 на 29 января в Иране прогремела серия взрывов. По информации СМИ, были нанесены удары с воздуха, вероятно, беспилотниками, по оружейным заводам в Исфахане и других провинциях.

Власти Ирана заявили, что атака была неудачной. Якобы один из беспилотников был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Комментируя это событие, советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что ранее Украина предупреждала Иран об опасности содействия России в войне против Украины. В МИД Ирана на эти слова явно обиделись.

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