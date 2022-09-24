Иран опроверг обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе и заявил о "влиянии третьих стран".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Насер Канани.
Он заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.
"Это решение основано на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными стороны", - сказал он.
При этом в Иране заверили, что якобы придерживаться нейтралитета в войне, развязанной Россией, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".
МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".
РФ использует иранские дроны против Украины
В августе СМИ сообщили, что Иран продал России тысячу своих дронов.
13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что защитники Украины впервые сбили иранский ударный дрон-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136"). Дрон заметили и" посадили " на Харьковщине.
23 сентября УНИАН сообщал, что РФ ударила по Одессе 6 иранскими дронами. Беспилотники попали в админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. РФ убила иранскими дронами двух человек, еще двое получили ранения.
23 сентября так же на юге Украины сбили многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки. В тот же день МИД по поручению президента решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.
Министерство иностранных дел Украины решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.