В МИД заявили, что сожалеют об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

Иран опроверг обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе и заявил о "влиянии третьих стран".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Насер Канани.

Он заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

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"Это решение основано на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными стороны", - сказал он.

При этом в Иране заверили, что якобы придерживаться нейтралитета в войне, развязанной Россией, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".

МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

РФ использует иранские дроны против Украины

В августе СМИ сообщили, что Иран продал России тысячу своих дронов.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что защитники Украины впервые сбили иранский ударный дрон-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136"). Дрон заметили и" посадили " на Харьковщине.

23 сентября УНИАН сообщал, что РФ ударила по Одессе 6 иранскими дронами. Беспилотники попали в админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. РФ убила иранскими дронами двух человек, еще двое получили ранения.

23 сентября так же на юге Украины сбили многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки. В тот же день МИД по поручению президента решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Министерство иностранных дел Украины решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

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