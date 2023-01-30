Киев ранее предупреждал Иран, что сотрудничество с РФ и поддержка агрессии против Украины будут иметь свои последствия.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандал, связанный с ударами беспилотников по иранским стратегическим объектам в ночь на воскресенье, 29 января.

Спикер ведомства Олег Николенко в своих социальных сетях напомнил Ирану персидскую народную мудрость, которая касается сотрудничества Тегерана с Российской Федерацией.

При этом он подчеркнул, что Украине не известна причина взрывов на иранских объектах, однако Киев ранее предупреждал Иран, что за поддержку российской агрессии могут быть последствия.

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"Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - написал он.

Удары по стратегическим объектам Ирана

В ночь на воскресенье, 29 января, в Иране случился "бавовна". СМИ сообщали, что по оружейным заводам в Исфахане и других провинциях были нанесены удары с воздуха, вероятно, беспилотниками.

При этом иранские СМИ возложили вину за происшествие на США и "еще одну страну", исключив причастность Израиля.

Со своей стороны Пентагон отрицал причастность США и заявил, что за ночной атакой на Иран могут стоять израильские силы.

На фоне этого в Украине вспыхнул скандал. Сегодня МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев украинских официальных лиц касательно ударов БПЛА по иранским военным объектам.

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