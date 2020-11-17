Начальник одесского управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александр Авдеев в своем блоге раскритиковал попытки Кабмина перезапустить под новым руководством «трио» новых контролирующих градостроительную деятельность органов взамен ликвидируемой ГАСИ.

Он уверен: выйти из ситуации, когда в стране уже более полугода по сути нет легитимного регулятора строительной отрасли, можно только наделив местные администрации всеми полномочиями для самостоятельного контроля.

Он напомнил, что данная ситуация возникла в сфере градостроительного контроля после принятия решения о ликвидации ГАСИ. При этом из-за недостаточности проработки процесса реформирования старому органу пришлось продолжать работу. В свою очередь Государственная инспекция градостроительства, Государственная сервисная служба градостроительства и Государственное агентствов по вопросам технического регулирования в градостроительстве, которые должны были заменить ГАСИ, так и не начали работу. Тем временем у правоохранителей, в том числе СБУ, возникло множество вопросов как к сотрудникам ГАСИ, которые выдавали разрешения на строительство зачастую вообще без оснований.

«Вместо «ликвидации коррупционного клеща», как назвал ГАСИ президент Зеленский, в строительной отрасли возникла анархия. Для обеспечения хотя бы какого-то порядка местным властям приходилось выдумывать механизмы с привлечением полиции, прокуратуры и даже журналистов, - пишет глава одесского ГАСК. - Если подвести промежуточный итог, то с правовой точки зрения, результат всей этой чехарды следующий: вероятней всего, ликвидация ГАСИ будет признана незаконной, а новые органы останутся в подвешенном состоянии на неопределенный срок», - считает Александр Авдеев.

Он добавляет, что и деятельность ГАСИ, начиная с марта не может считаться легитимной. И уголовные дела рано или поздно завершатся если не приговорами, то решениями не в пользу ГАСИ и субъектов, которые получали разрешения и вводили объекты в эксплуатацию.

Именно поэтому единственным разумным шагом видится передача полномочий ГАСИ в городские ГАСКи, которые, следуя логике децентрализации, могли бы стать полноценными преемниками центральных контролирующих органов и к тому же позволили бы городам самостоятельно определять свой облик.

Ассоциация городов Украины, чью позицию также приводит глава Одесского ГАСКА, уже выдвинула к Кабмину претензию по поводу нарушения не только курса на децентрализацию, но и действующих законов «О регулировании градостроительной деятельности» и «О центральных органах исполнительной власти».

«Полномочия решать судьбу городов должны принадлежать самим городам. В лице законных представителей городской громады – депутатов городского совета. Сегодня городские структуры выдают и отбирают разрешения только на самые простые строительные работы – класса СС1 и СС2. Их права должны быть расширены», - резюмировал Авдеев.

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Автор: УНИАН