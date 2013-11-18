Главное за день: обзор топ-новостей

«Нафтогаз» до конца года погасит 1 млрд долл. долга перед «Газпромом»

Долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Также издание "Коммерсантъ-Украина" сообщило, что Газпром дал Нафтогазу отсрочку по долгу в $1,3 миллиарда.

Названы возможные причины взрыва самолета в Казани

Кроме ошибок пилота или плохих погодных условий причиной крушения "Боинга" в Казани могло стать некачественное топливо. По первоначальным допросам, непосредственной причиной крушения самолета могло стать также касание крылом земли при повторном заходе на посадку, поскольку лайнер не набрал достаточной высоты и скорости.

Отмечается, что разбившийся в аэропорту Казани самолет отлетал 23 года.

Основными версиями причин крушения самолета в Казани остаются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Также МИД подтвердил наличие украинки среди пассажиров "Боинга".

Томбинский: ЕС не хочет откладывать ассоциацию с Украиной

ЕС настроен подписать Соглашение об ассоциации с Украиной в ходе саммита Восточного партнерства в Вильнюсе — заявил Ян Томбинский, посол Евросоюза в Украине.

Также Томбинский отметил, что не видит причин для переноса подписания ассоциации на 2014-й год или позже, как об этом заявляют некоторые политики.

В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит готовности Украины выполнить условия, необходимые для заключения соглашения об ассоциации с ЕС.

Но если Киев выполнит условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, поддержка в торговых конфликтах с Россией должна быть ей предоставлена.

Еврокомиссар Фюле посетит Украину уже завтра

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле прибудет в Украину уже завтра, 19 ноября.

Суд оправдал Виктора Пилипишина

Голосеевский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-председателю Шевченковской районной госадминистрации столицы Виктору Пилипишину, обвиняемому в превышении служебных полномочий.

А Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Виктора Пилипишина кандидатом в народные депутаты на повторных выборах

Сборная Украины улетела в Париж без Коваля

Сборная команда Украины по футболу отправилась во Францию, где 19 ноября на стадионе «Стад де Франс» в Париже сыграет ответный матч плей-офф квалификации Чемпионата мира 2014 года с командой этой страны.

Вратарь Коваль пропустит матч Франция-Украина из-за отравления.

Совет ЕС не принял решение об ассоциации с Украиной

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС не принял решения по Украине, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если он выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Рабочая группа согласилась лечение осужденных за границей не считать отбыванием срока

Члены парламентской рабочей группы поддержали предложение о том, что время лечения осужденного лица за рубежом не должно учитываться в срок отбывания наказания в виде лишения или ограничения свободы.

В США 5 человек стали жертвами мощных торнадо, десятки попали в больницу

Число жертв многочисленных торнадо, обрушившихся в воскресенье на американский штат Иллинойс и соседние штаты, по последним данным, составило пять человек, несколько десятков пострадали.