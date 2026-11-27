Украине удалось вернуть детей с временно оккупированных территорий Херсонской области, Запорожья и Крыма.

Сегодня в Украину возвращаются украинские дети с временно оккупированных территорий Украины, а также из России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Девять детей, бабушка, сопровождающая внука, и Анастасия – воспитанница Олешковского детского дома-интерната, нуждающаяся в особой поддержке. Это дети с временно оккупированных территорий Херсонской области, Запорожья, Крыма. Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и самый младший – Артем, ему всего восемь лет", – сообщил Зеленский.

Как заверил президент, все они получат необходимую помощь.

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Также глава государства выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь и посредничество.

По словам Зеленского, уже возвращено 2875 детей.

"Мы помним о каждом и каждой. Делаем всё, чтобы найти их и вернуть к родным и близким", – отметил президент.

Посредничество Мелании Трамп

Как сообщал УНИАН, Мелания Трамп надеется, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству.

В ноябре Зеленский наградил первую леди США орденом княгини Ольги I степени.

Благодаря усилиям Мелании Трамп в конце октября – начале ноября из временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области удалось эвакуировать почти 800 человек.

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