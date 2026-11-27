По его словам, Украина готова к перемирию и благодарна Индии, Турции и Египту за посреднические усилия.

Украина направила международным партнерам предложения о прекращении огня в акватории Черного моря и ожидает ответа от России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на V международной конференции Grain from Ukraine, пишет "Суспильне".

По его словам, Украина готова к перемирию и благодарна Индии, Турции и Египту за посреднические усилия и содействие деэскалации в Черном море.

"Сейчас мы ждем ответа от России. Все наши предложения были переданы", – сказал он.

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В то же время Сибига отметил, что Россия каждый раз пытается выдвигать дополнительные условия, когда Киев передает предложения. В частности, Москва предлагает включить в договоренности вопрос экспорта нефти.

"Нефть может стать элементом более широкого энергетического перемирия. Да, мы готовы и к энергетическому перемирию, но оно должно тогда рассматриваться со всеми энергетическими компонентами. А в отношении Черного моря мы сосредоточиваемся на агропродукции. И опять же, мы выдвинули действенные предложения", – пояснил глава МИД.

Сибига также подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию для восстановления свободы судоходства в Черном море.

Также в сообщении Telegram-канала Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Кириллом Будановым, отмечается, что на переговорах о возможном перемириив Черном море россияне пытаются протащить в соглашения еще и вопрос экспорта своей нефти.

"Украина готова обсуждать это, но только в рамках общего энергетического перемирия, которое будет предусматривать, в частности, прекращение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Без выполнения данного условия перемирие в Чёрном море может касаться лишь перевозки агропродукции", – пишет канал.

Россия не заинтересована в перемирии в Черном море

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия не хочет заключать с Украиной временное соглашение по Черному морю без заключения долгосрочного мирного соглашения.

По его словам, у Турции есть идеи, как создать основу, с помощью которой стороны могли бы прийти к взаимопониманию для достижения перемирия на море, но подробностей министр не раскрыл, объяснив это тем, что пока рано.

Также Фидан сказал, что достижению перемирия в Черном море мешает вопрос Донбасса. В частности, Россия требует его отдать, а Украина заявляет, что не отдаст.

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