Среди факторов, способствовавших катастрофе, эксперты назвали и российских диспетчеров.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши, прокурор Пшемыслав Новак, в пятницу, 27 ноября, обнародовал основные выводы комплексного заключения международной междисциплинарной группы экспертов по делу об авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года, в результате которой погибли руководители польского государства, сообщает Euronews.

Издание сообщило, что группа была создана 27 марта 2019 года прокурором, ведавшим расследованием, ещё во времена правления партии "Право и справедливость". К её работе привлекли 22 эксперта из Соединённых Штатов, Великобритании, Ирландии и Венгрии.

В статье отмечается, что они указали на четыре фактора, которые, по их мнению, привели к катастрофе. В частности, речь идет о нестабильном заходе на посадку, ошибочной оценке высоты, продолжении снижения ниже минимальной высоты и слишком позднем принятии решения о выходе на второй круг.

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Выводы экспертов

Указывается, что самолет снижался со скоростью 7–8 метров в секунду, а иногда и 9, тогда как оптимальной она была около 5. При этом видимость составляла 200–400 метров.

В статье также отмечается, что после изменения настроек барометрического высотомера прибор показывал большую высоту, чем фактическая. Без визуального контакта с полосой самолет не должен был опускаться ниже 120 метров, но такого контакта так и не было.

Примечательно, что сигнал "pull up", означающий "набирайте высоту", впервые прозвучал за 21 секунду до катастрофы и повторился еще 16 раз.

За шесть секунд до катастрофы левое крыло зацепило березу, после чего самолет перевернулся и упал.

Издание отметило, что среди факторов, способствовавших катастрофе, эксперты назвали и российских диспетчеров, которые сообщали экипажу, что самолет идет по правильному курсу, хотя он отклонился.

При этом эксперты исключили взрыв как причину катастрофы. Указывается, что в записях речевого самописца нет соответствующего звука, а повреждения конструкции, травмы погибших и расположение обломков эту версию не подтверждают.

В то же время члены международной группы не имели доступа к обломкам, поскольку Россия до сих пор не вернула их Польше.

При этом представитель Национальной прокуратуры с самого начала подчеркнул, что на пресс-конференции озвучиваются выводы экспертов, а не собственная оценка прокуратуры.

Отмечается, что расследование продолжается, материалы дела уже насчитывают почти 2000 томов, следствие допросило более 1000 свидетелей.

"В причинении катастрофы подозреваются российский диспетчер подполковник Павел П. и ещё двое российских офицеров, их разыскивают по ордерам на арест", – говорится в статье.

Подробности Смоленской катастрофы

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катинской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек.

Российские ракеты нарушили воздушное пространство Польши

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 20 ноября во время массированной российской атаки по территории Украины в Польшу залетели российские ракеты. В частности, на территории страны упали российские ракеты типа Х-101. Обломки ракет обнаружили в трех населенных пунктах Люблинского и Подкарпатского воеводств. В двух случаях речь идет о российских ракетах Х-101, третий объект, по предварительным данным, был реактивным дроном. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, а сообщений о повреждении критически важной инфраструктуры не поступало.

Также мы писали, что генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек пояснил, что Польша не всегда сбивает российские ракеты, ведь "неконтролируемый разлет обломков" от перехвата может быть опаснее падения цели в безлюдной местности. Журек добавил, что военные отслеживают ракеты на радарах. Если ракета направляется в малонаселенный район, то ее падение там может быть безопаснее, чем перехват, ведь после сбивания обломки разлетаются неконтролируемо. В таком случае сбивание ракеты он называет "неоправданным риском".

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