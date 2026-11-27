Планируется принять меры, чтобы обеспечить возможность передвижения по городу в любых обстоятельствах.

На фоне очередной угрозы массированной воздушной атаки со стороны российских захватчиков по Киеву в столице определили конкретные шаги для продолжения работы транспорта и логистики в случае ухудшения ситуации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам заседания Штаба Верховного Главнокомандующего.

В частности, на заседании заслушали подробные доклады о ситуации в Киеве, возможных угрозах и вариантах реагирования. Докладывали военные и разведка, правительственные чиновники, мэр столицы.

"Во-первых: разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и в целом логистики в Киеве на случай значительного ухудшения ситуации из-за российских ударов", – заявил Зеленский.

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Как отметил президент, важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможности пребывания в городе.

"Во-вторых: правительственные чиновники совместно с городскими властями разрабатывают систему, которая позволит жителям Киева гарантированно и бесплатно пользоваться определенными автобусными маршрутами в случае остановки работы других видов транспорта", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, третье касается того, что мэр столицы и правительственные чиновники доложили о защите определенных инфраструктурных объектов в Киеве, а также о строительстве альтернативных объектов. "Важно максимально ускорить всю эту работу, и я благодарен каждому и каждой, кто присоединился", – добавил глава государства.

Отдельно Зеленский сообщил, что также состоялся подробный разговор с Главным управлением разведки, Министерством обороны, военными и СБУ относительно украинских ответных мер в ответ на российский террор.

"Внесли некоторые коррективы в план операций – должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определенных экономических процессов", – отметил Зеленский.

Еще отдельно обсуждались со спецслужбами и МИД дополнительные меры по координации с партнерами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины.

Угроза нового обстрела

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Зеленский заявил, что российские захватчики завершают подготовку к новому массированному удару по Украине. В частности, по данным разведки, целями этой российской атаки станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах.

Ранее народный депутат Оксана Савчук заявила, что строительство понтонных переправ через Днепр в Киеве может столкнуться с серьезными трудностями из-за сильного течения и постоянных изменений уровня воды, которые способны повредить насыпи для подъездов к переправам. Для установки таких переправ необходимо создать надёжную основу на обоих берегах, а это значительно сложнее и дороже, чем просто засыпать щебень.

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