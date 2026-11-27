Больше всего украинцы задолжали за поставку тепловой энергии и горячей воды – 31,4 млрд грн.

В третьем квартале 2026 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд гривен. В то же время общая задолженность населения за коммунальные услуги превысила 101 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, задолженность населения по отдельным видам жилищно-коммунальных услуг составила:

поставка тепловой энергии и горячей воды – 31,4 млрд грн;

поставка и распределение природного газа – 27,6 млрд грн;

поставка и распределение электрической энергии – 16,6 млрд грн;

централизованное водоснабжение и водоотведение – 11,9 млрд грн;

управление многоквартирными домами – 10,3 млрд гривен;

управление бытовыми отходами – 3,6 млрд гривен.

Пенсии и прожиточный минимум вырастут в 2027 году – что известно

Как сообщал УНИАН, пенсионеры в 2027 году могут получить доплату к сумме пенсии, если их стаж превышает установленный. В частности, пенсионерам, проработавшим больше установленного показателя, начисляется доплата к пенсии за сверхнормативный стаж. Для людей, которые начали получать пенсию до 1 октября 2011 года, нормой считается показатель 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. У тех, кто вышел на заслуженный отдых после этой даты, это 35 и 30 лет.

Видео дня

То есть если пенсионер-мужчина проработал 33 года, ему доплата не предоставляется. Однако для женщины аналогичный показатель считается сверхнормативным – у неё будет 3 года сверхнормативного стажа.

Размер надбавки составляет 1% от пенсионных выплат человека за каждый "лишний" год, но не более 1% от прожиточного минимума нетрудоспособных лиц. Поскольку пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, доплата фактически всегда привязана именно к этому показателю. В 2026 году он составляет 2595 гривен. То есть надбавка к пенсии сейчас равна 25,95 гривнам за каждый год переработки.

Кроме того, в 2027 году прожиточный минимум вырастет. Проект государственного бюджета предлагает установить его на уровне 2878 гривен для нетрудоспособных лиц. Если госбюджет будет принят в текущем виде, доплата за стаж увеличится до 28,78 гривен за каждый год.

Вас также могут заинтересовать новости: