Совет ЕС не принял решение об ассоциации с Украиной

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС не принял решения по Украине, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если он выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линас Линкявичус.

Он сказал: "Я думаю, что это было предсказуемо, что мы не примем никакого решения, как я об этом сказал до начала заседания. Я могу подтвердить, что никакого решения не было принято. Я верю, что это хорошо, потому что также нет негативного решения. Двери остаются открытыми".

В то же время Линкявичус констатировал, что украинцы "должны выполнить необходимые условия, и они это обещали сделать".

"Увидим, возможно, Верховная Рада завтра будет результативной, что очень помогло бы - нам нужно движение. Отложив эмоции, оценив ситуацию объективно, в какой мере были выполнены условия, мы сможем принять решение - не сегодня, как я сказал, но я не исключил бы, что мы вернемся к этому вопросу", - сказал литовский министр.

"Это может произойти в любой день, даже в последний момент - в Вильнюсе. Все будет зависеть от ситуации в Украине, - объяснил Линкявичус. - Эти 10 дней до саммита будут решающими".

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле отказался на брифинге сказать, имеет ли Соглашение об ассоциации шанс на подписание в Вильнюсе. "В эти дни, что остаются, я не хотел бы спекулировать, когда будет подписано соглашение", - сказал он.

Как известно, ранее планировалось, что на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет окончательно решено, подписывать ли Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Однако на прошлой неделе руководство Европарламента продолжило работу миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до самого саммита.