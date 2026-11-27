На эту проблему обратили внимание ещё два года назад, но до сих пор не решили.

Министерство обороны Великобритании не может установить местонахождение примерно 45 тысяч бывших военнослужащих, которых в случае войны с Россией могут привлечь к защите страны. Речь идет о ветеранах, входящих в состав так называемого стратегического резерва. Об этом сообщает британское издание The Times.

В целом этот резерв насчитывает около 95 тысяч бывших военнослужащих регулярной армии. Однако, по информации источника издания в оборонном ведомстве, министерство смогло отправить уведомления о готовности к возможной мобилизации лишь примерно половине из них. Остальных не удалось найти из-за того, что военное ведомство годами не поддерживало с ними связь и не располагает актуальными адресами.

Как отмечает The Times, офицерам поручили проверить архивы и найти ветеранов, пропавших из поля зрения, ещё более двух лет назад. Это произошло после того, как издание впервые привлекло внимание к этой проблеме.

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Согласно законодательству, которое должно вступить в силу в начале следующего года, министр обороны теоретически сможет обязать бывших военнослужащих вернуться в ряды армии во время национального кризиса. Это коснется тех, кто уволился со службы не более 18 лет назад и еще не достиг 65-летнего возраста. Основаниями для такого привлечения могут служить угроза национальной безопасности, чрезвычайная ситуация, нападение на территорию Великобритании или подготовка к военным действиям.

Правительство надеется исправить ситуацию с помощью информационной кампании, которая должна побудить бывших военных самостоятельно выходить на связь.

Бывший министр по делам вооруженных сил Эл Карнс в эфире Times Radio заявил, что проблема учета резервистов остается нерешенной уже около двух десятилетий.

"За последние 20 лет к этому не относились достаточно серьезно", – подчеркнул он.

По словам Карнса, в Великобритании проживает около 2,1 миллиона ветеранов, но у властей нет полной информации об их местонахождении и профессиональных навыках.

Он также подчеркнул, что опыт бывших военных может оказаться особенно ценным в случае кризиса, когда стране придётся быстро увеличить численность армии или организовать оборону собственной территории.

Великобритания готовится к войне

Как писал УНИАН, Королевские ВВС Великобритании усиливают защиту своих авиабаз из-за угрозы атак беспилотников: самолеты на ночь перемещают в ангары и укрытия, а для части авиации планируют установить специальные антидроновые сетки.

Британские военные также отрабатывают тактику рассредоточения самолетов по разным базам, считая, что это снижает их уязвимость в случае войны и напоминает подходы времен Холодной войны. По словам командующего Королевскими ВВС Гарва Смита, авиация должна быть готова действовать в условиях, когда безопасных мест даже на территории Великобритании может не остаться.

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