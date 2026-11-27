Нынешний показатель является самым низким с 2008 года, когда страна добыла 488 млн тонн сырья.

В этом году Россия добывает около 494 млн тонн нефти. Это на 3,4% меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 511,5 млн тонн, и на 4,3% ниже результата 2024 года (516 млн тонн). Такие данные со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака приводит The Moscow Times.

Для сравнения: в 2023 году российские нефтяники добыли 530 млн тонн, а в 2022-м – 535 млн тонн. По сравнению с пиковыми значениями 2019 года, которые стали рекордными для России со времен Советского Союза, годовая добыча нефти сократилась на 66 млн тонн, или на 12%.

Нынешний показатель является самым низким с 2008 года, когда страна добыла 488 млн тонн сырья. Даже во время пандемии COVID-19, когда нефтяные компании были вынуждены консервировать скважины, объемы добычи были выше и составляли 512,7 млн тонн.

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Изначально российские власти планировали добыть в этом году 525 млн тонн нефти, однако впоследствии скорректировали прогноз до 511 млн тонн. Тем не менее, даже пересмотренную цель выполнить не удалось. Одной из причин стали атаки украинских беспилотников, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. Из-за простоев нефтеперерабатывающих заводов объемы переработки сырья в России опустились до минимума за 20 лет.

Сокращение нефтедобычи началось ещё до полномасштабной войны из-за постепенного истощения месторождений, открытых в советское время. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, на долю которого приходится около 40% общей добычи нефти в стране, с 2009 года добыча сократилась уже на 20%.

"Эпоха легкодоступной нефти из Западной Сибири для России, похоже, подходит к концу", – отмечает сотрудник Института энергетики Baker Institute Габриэль Коллинз.

По его словам, за последние 15 лет российские нефтяники увеличили объемы бурения горизонтальных скважин на 60%, фактически вернувшись к уровням советских времен. Однако это не позволило остановить падение добычи. Ситуацию дополнительно осложняют санкции, ограничивающие доступ России к западному оборудованию и финансированию.

Нефть остается одним из главных источников геополитического влияния России и ежегодно обеспечивает ей около 120 млрд долларов валютных поступлений.

По оценке Коллинса, дальнейшее сокращение добычи будет ослаблять и возможности Кремля влиять на международные процессы. Он предполагает, что Россия будет всё больше напоминать "гигантскую евразийскую Северную Корею" – страну с большим ядерным арсеналом, оказавшуюся в условиях структурной изоляции.

Добыча нефти – прогнозы

Без масштабных инвестиций, модернизации и изменений в регулировании России грозит резкое сокращение нефтедобычи. Такой сценарий признает и само российское правительство.

Согласно прогнозу "Энергостратегии-2050", через 25 лет годовая добыча нефти в стране может упасть до 287 млн тонн – на 42% ниже нынешнего уровня. Экспорт сырья также претерпит существенное сокращение: вместо нынешних 234 млн тонн в год Россия сможет поставлять за границу лишь 79 млн тонн, то есть втрое меньше.

Еще худшие перспективы предусматривает стрессовый сценарий российской "Энергостратегии-2050", который учитывает ужесточение западных санкций и ускоренный переход мира от ископаемого топлива. В таких условиях к 2050 году годовая добыча нефти в России сократится до 171 млн тонн – примерно втрое по сравнению с нынешним уровнем. При этом экспортные поставки могут полностью прекратиться: весь добытый ресурс будет использоваться внутри страны.

Российская нефтяная отрасль оказалась в безвыходном положении, считает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко. По его словам, сохранить нынешние объемы добычи или нарастить их можно лишь благодаря освоению месторождений, полная техническая себестоимость разработки которых превышает 35–40 долларов за баррель. Однако у нефтяных компаний пока не хватает капитала для таких проектов, а государство не готово оставлять необходимые средства в отрасли.

Российские энергоресурсы – последние новости

Помимо падения добычи нефти Россия сталкивается с еще одной проблемой – сокращением рынка. В ноябре поставки российской нефти в Индию, по прогнозам, сократятся до уровня, который наблюдался до полномасштабной войны. Это связано с возобновлением экспорта из Ближнего Востока, откуда индийские покупатели вновь получают значительные объемы более дешевого сырья.

Стоит также отметить, что России приходится предлагать покупателям самые большие за три года скидки на свою продукцию. Так, в период с 1 по 6 ноября дисконт на российскую нефть марки Urals в балтийских портах и Новороссийске вырос до 33 долларов за баррель.

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