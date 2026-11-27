По оценке IISS, эти отрасли останутся в числе главных мишеней, особенно если связаны с поддержкой Украины.

Около 20% российских диверсионных атак в Европе в августе и сентябре 2026 года произошли в Германии, где приняли бюджет на следующий год. Такие данные приводит британский аналитический центр International Institute for Strategic Studies (IISS), пишет BILD.

При этом характер операций меняется: число разведывательных акций сократилось, а количество опасных диверсий, включая поджоги и взрывы, выросло на 14%.

Исследователи выделяют три волны диверсий после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Первая пришлась на период с ноября 2024-го по март 2025 года: из 55 зарегистрированных инцидентов больше половины произошло в Германии. Основными целями были предприятия оборонной промышленности.

Видео дня

Во время второй волны, с сентября по декабрь 2025 года, зафиксировали 61 инцидент, причем 36% пришлись на Польшу - прежде всего на транспортную и логистическую инфраструктуру.

В третью волну, в августе и сентябре 2026 года, из 25 инцидентов по 20% пришлось на Германию и страны Балтии, а 24% - на Польшу. В целом с октября 2025-го по сентябрь 2026 года основными целями диверсий были оборонная промышленность (28%), транспорт (22%) и энергетика (7%). По оценке IISS, эти отрасли останутся в числе главных мишеней, особенно если связаны с поддержкой Украины.

При этом авторы доклада выделили три категории исполнителей:

Завербованных за небольшие деньги людей, выполняющих простые задания вроде вандализма и поджогов;

Более подготовленных агентов, способных использовать самодельные взрывные устройства;

Сотрудников российских спецслужб, организующих сложные операции против особо важных объектов.

Среди примеров в Германии исследователи приводят попытку атаки на украинский самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в августе 2026 года с помощью беспилотника со взрывчаткой. Взрывное устройство не сработало. В сентябре произошел взрыв у строительных контейнеров возле штаб-квартиры компании Rohde & Schwarz в Мюнхене, разрабатывающей оборудование для силовых структур и военных.

Российские диверсии в Европе

Ранее британская служба внутренней разведки МИ5 предупредила оборонные компании Великобритании о высоком риске диверсий со стороны России, в том числе поджогов, в связи с их поддержкой Украины.

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