Злоумышленники потенциально могли видеть абсолютно всё, что происходит в ВВС США.

Хакеры проникли в Cloud One – одну из крупнейших облачных вычислительных платформ американских военно-воздушных сил. Инцидент может поставить под угрозу значительный объем конфиденциальной информации, в частности данные о военных операциях, личном составе и логистике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о ситуации.

По информации издания, взлом обнаружили примерно в течение последнего месяца во время работ по модернизации системы. Обнаружение постороннего проникновения привело к перебоям в работе платформы.

"Взлом здесь – это серьёзное дело", – подчеркнул один из собеседников издания, говоривший на условиях анонимности.

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Cloud One была создана в 2017 году как единая платформа для обеспечения ИТ-потребностей ВВС США. Она объединяет ресурсы четырёх технологических компаний: Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet. На платформе работают десятки приложений, которые используются для управления персоналом, выплатами, логистикой и техническим обслуживанием.

В частности, Cloud One поддерживает системы управления противовоздушной обороной Северной Америки, а также учета бомб и ракет на более чем 200 объектах ВВС США по всему миру.

После обнаружения атаки к расследованию привлекли Киберкомандование США, которое должно оценить нанесенный ущерб. По данным источников Reuters, миграцию административных приложений на Cloud One приостановили, а обновления программ, уже работающих на платформе, заблокировали. Кроме того, некоторые пользователи лишились прав администратора.

Один из собеседников предположил, что злоумышленники воспользовались уязвимостью программного обеспечения, чтобы получить доступ к так называемой управляющей плоскости системы. Это потенциально могло позволить им отслеживать состояние военной авиации или перемещение запасных частей. Однако подтверждений использования таких возможностей пока нет.

Как отмечает Reuters, новый инцидент произошел на фоне серии других кибератак на американские государственные учреждения, в частности ФБР, Пентагон и Министерство финансов США.

Цифровая инфраструктура США посыпалась

Как писал УНИАН, в ноябре в США произошла серия масштабных сбоев в работе коммуникационных и технологических систем. Так, 12 ноября произошел масштабный сбой сервисов Microsoft (в частности, Outlook и Teams), а 16 ноября тысячи клиентов нескольких крупных банков США (в том числе из-за проблемы в JPMorgan Chase) не смогли получить доступ к своим онлайн-счетам и сервису Zelle.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило все вылеты по всей стране из-за проблем со связью в региональных центрах управления воздушным движением, в результате чего было задержано или отменено более 10 тысяч авиарейсов. Причиной назвали сбой радиосвязи и обновление маршрутизатора.

17 ноября перестала функционировать закрытая внутренняя коммуникационная сеть NSA Net Агентства национальной безопасности США, которую используют для обмена секретной информацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нет никаких доказательств причастности хакеров, преступников или иностранных государств к этим сбоям.

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