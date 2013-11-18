Меркель: ЕС должен поддержать восточных соседей в торговых конфликтах с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите "Восточного партнерства", который пройдет 28-29 ноября в Вильнюсе, будет выступать за то, чтобы ЕС оказывал своим восточным соседям конкретную поддержку в торговых конфликтах с Россией.

Как заявила руководитель немецкого правительства, выступая в понедельник на внеочередном заседании бундестага, из-за давления со стороны Москвы восточным партнерам ЕС решение о сближении с Евросоюзом дается нелегко, передает РИА «Новости».

«Я буду в Вильнюсе выступать за то, чтобы ЕС противопоставлял этому давлению конкретные шансы и фактическую солидарность. Будь то возможность сбыта продуктов, которые, например, не разрешают ввозить в Россию, или широкая помощь в разработке системы энергоснабжения», - подчеркнула Меркель.

Она отметила, что если Киев выполнит условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, такая поддержка должна быть оказана и Украине. Одно из самых сложных для Украины условий для подписания документа - освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко, уголовное преследование которой Брюссель считает проявлением избирательного правосудия в стране.

"Государства самостоятельно принимают решение о будущем направлении своего развития. Права вето у третьих лиц нет", - заявила канцлер ФРГ.

Меркель добавила, что поднимала этот вопрос в ходе бесед с Президентом РФ Владимиром Путиным и заверяла его, что "Восточное партнерство" или двусторонние соглашения отдельных стран с ЕС не направлены против России.