Средства на поддержку Украины предусмотрены в отдельной статье бюджета.

Немецкий парламент в пятницу принял федеральный бюджет на 2027 год, который предусматривает 11,612 млрд евро на поддержку Украины в сфере безопасности, обороны и стабилизации. Об этом сообщает Укринформ.

За принятие законопроекта о федеральном бюджете в третьем чтении проголосовали 316 депутатов Бундестага, против - 260, никто не воздержался.

Важно, что данный законопроект с учетом внесенных парламентом изменений предусматривает расходы в размере 555,94 млрд евро, что на 31,4 млрд евро больше, чем в текущем году. Объем чистых новых заимствований составит 122,97 млрд евро, на инвестиции предусмотрено 61,85 млрд евро.

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При этом расходы на оборону с учётом средств специального фонда Бундесвера вырастут со 108,2 млрд евро в 2026 году до около 139,4 млрд евро в 2027-м, достигнув нового рекордного уровня со времени окончания Холодной войны.

"Средства на поддержку Украины предусмотрены по отдельной бюджетной статье "Укрепление потенциала государств, подвергшихся нападению с нарушением международного права, в сфере безопасности, обороны и стабилизации". В 2027 году по этой статье предусмотрены расходы в размере 11,612 млрд евро против 11,547 млрд евро в 2026 году", - пишет издание.

Отмечается, что основным распорядителем этих средств является федеральное Министерство обороны. В частности, более 9 млрд евро предусмотрено непосредственно на поддержку Украины по линии Минобороны ФРГ, около 1,15 млрд евро - на пополнение запасов Бундесвера после передачи вооружения, почти 649 млн евро - на взносы в Европейский фонд мира для поддержки Украины.

Кроме того, по этой бюджетной статье предусмотрены разрешения на принятие финансовых обязательств на последующие годы на общую сумму почти 8,7 млрд евро. Это позволяет федеральному правительству уже в 2027 году заключать контракты в рамках поддержки Украины, финансирование которых может осуществляться в последующие бюджетные годы.

Сокращение поддержки Украины в Германии

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под давлением как на международной арене, так и внутри страны из-за своей позиции относительно дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины.

Он сталкивается со снижением поддержки Украины среди немецкого населения. Согласно новому опросу Фонда Кербера, 53% немцев высказались против военной поддержки Украины со стороны их страны, и лишь 46% высказались за это - по сравнению с 59% всего год назад.

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