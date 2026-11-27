Объем собственных доходов бюджета сократился на 49 млрд грн.

Правительство представило в Верховную Раду Украины доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

"Правительство утвердило и сегодня направит в парламент проект бюджета на 2027 год, доработанный ко второму чтению", – написала депутат в Facebook.

По словам председателя бюджетного комитета, инициативу по повышению ставок НДС и акцизного налога исключили из-за отсутствия поддержки в парламенте. Повышение ставок НДС и акцизного налога должно было принести бюджету 67 млрд грн, однако многие депутаты считали реализацию этой инициативы маловероятной

Видео дня

Подласа сообщила, что НБУ направит в государственный бюджет не менее 85 млрд грн прибыли – на 36,3 млрд грн больше, чем предусматривалось в версии документа до первого чтения.

На страхование военных рисков планируется направить 31 млрд грн против 1 млрд грн, предусмотренных ранее. Кроме того, Минэкономики ищет у международных партнеров еще $2–3 млрд на эти нужды. Также расширили возможности компенсации военных рисков, в частности для владельцев, операторов и фрахтователей судов.

Распределение образовательной субвенции на январь–август 2027 года впервые за много лет закрепили непосредственно в приложении к закону о бюджете. Средства на оставшуюся часть года будет распределять правительство.

Также Кабмин направит остатки субвенции за 2026 год: 500 млн грн – на энергонезависимость учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, 400 млн грн – на общежития и пансионы школ, остальное – на текущие нужды образования.

В 2027 году выплаты по программе "Национальный кэшбэк" не будут финансироваться за счет программы поддержки бизнеса. В то же время государство погасит задолженность за май–декабрь 2026 года. Государство также увеличит компенсацию расходов на строительство и реконструкцию животноводческих ферм с 50% до 75% их стоимости.

"Среди поручений правительства – в 2027 году пересмотреть все законы, в которых от прожиточного минимума или минимальной зарплаты отсчитываются другие величины, с последующей отвязкой, что позволит поднять ПЖМ и МЗП без опасений, что одновременно увеличатся зарплаты в органах власти. А также правительство само себе поручает оптимизировать численность сотрудников органов исполнительной власти", – отметила Роксолана Пидласа.

Доходы бюджета – главное

По словам депутата, собственные доходы бюджета без учета грантов сократились на 49 млрд грн. В частности, правительство исключило из расчетов 67 млрд грн ожидаемых поступлений от повышения НДС и акцизов, которое не поддержал парламент, а также почти 65 млрд грн от детенизации таможни. Если в 2027 году таможня перевыполнит план поступлений, дополнительные средства будут направлены в оборонный резерв.

В то же время правительство увеличило прогноз поступлений по другим статьям: от прибыли НБУ – на 36,3 млрд грн, от НДФЛ и военного сбора – на 25,7 млрд грн, от ренты за пользование недрами общегосударственного значения – на 14 млрд грн, а от ввозной пошлины – на 2,1 млрд грн.

Потребность Украины в международном финансировании осталась неизменной – $52,6 млрд. Дополнительные 45 млрд евро помощи от ЕС смогут включить в бюджет после официального решения Европейского совета, которое ожидается ориентировочно в июне 2027 года.

Среди наиболее значительных изменений в расходах бюджета:

+30 млрд грн – на страхование военных рисков;

+20,4 млрд грн – на обеспечение ВСУ, преимущественно денежное обеспечение военнослужащих;

+13,4 млрд грн – в Резервный фонд, объем которого увеличится до 105 млрд грн;

+2 млрд грн – на пилотный проект реформирования оплаты труда учителей;

+2 млрд грн – на вооружение для ВСУ;

+1,3 млрд грн – на укрытия в школах и детских садах;

+1 млрд грн – на создание университетских кампусов совершенства (CampeX);

+970,7 млн грн – для научных учреждений НАН Украины;

+801,9 млн грн – на поддержку ветеранов и их семей;

+800 млн грн – на поддержку аграриев, в частности на фермерские кредиты;

+717 млн грн – на обеспечение жильем детей-сирот;

+536 млн грн – на доплаты работникам энергетики, ЖКХ и железной дороги, ликвидирующим последствия обстрелов;

+450 млн грн – на закупку лекарств.

"Заседание комитета ожидается в конце следующей недели, голосование в зале – по плану 9 декабря", – добавила председатель бюджетного комитета.

Бюджет на 2027 год – главное

Напомним, 15 сентября правительство утвердило законопроект о Государственном бюджете на 2027 год, а на следующий день представило его в Верховной Раде. Как отметили тогда в Министерстве финансов, все доступные внутренние ресурсы государства направлены на укрепление способности Украины эффективно противостоять агрессии.

Верховная Рада приняла проект госбюджета Украины на 2027 год в первом чтении 28 октября 2026 года – "за" проголосовали 239 народных депутатов. В ходе рассмотрения законопроекта депутаты поддержали ряд поправок, в частности касающихся повышения денежного довольствия военнослужащих в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: