Хотя цены на газ в России остаются значительно ниже, чем в Европе, американские потребители платят за газ меньше, чем российские.

Цены на природный газ на внутреннем рынке России уже превысили американские. Дальнейший рост может осложнить переговоры Москвы с Пекином о газопроводе "Сила Сибири-2", пишет Reuters.

Директор по вопросам энергетики Института энергетики и финансов Алексей Громов сообщил, что оптовые цены на газ в Московской области достигли 8 500 рублей (103,13 долл.) за 1 000 кубометров. Для промышленных потребителей в США этот показатель составляет 80–95 долл. за 1 000 кубометров.

Хотя цены на газ в России остаются значительно ниже, чем в Европе, американские потребители платят за газ меньше, чем российские.

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По словам эксперта, рост внутренних цен может поставить под сомнение экономическую целесообразность запланированного газопровода "Сила Сибири-2" между Россией и Китаем.

"К моменту запуска этого проекта, если он начнётся после 2030 года, цены на газ в России, по моему мнению, уже будут превышать 120–130 долларов за 1 000 кубометров. Основной вопрос заключается в том, какую формулу ценообразования согласуют Россия и Китай", – отметил Громов.

По его словам, если согласованная цена с учетом стоимости транспортировки будет близка к внутренним ценам в России, этот проект фактически позволит Москве экспортировать дополнительный газ по внутренним ценам. Таким образом, газопровод станет своеобразным продолжением российского внутреннего рынка.

Российский газ – последние новости

В Европейской комиссии заявляли о намерении окончательно отказаться от закупки российского газа с конца следующего года. По данным официальной представительницы Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен, объемы поставок газа из России в Евросоюз уже существенно сократились. Однако поставки трубопроводного газа и СПГ из РФ частично продолжаются.

Ранее сообщалось, что страны-члены ЕС с 2022 года выделили на поддержку Украины в общей сложности около 231,5 миллиарда евро. При этом за этот же период из Евросоюза в страну-агрессора поступило 232,05 миллиарда евро, в том числе на оплату газа. Депутат Европарламента Мориц Кернер тогда отметил, что это является "свидетельством полного провала европейской последовательности в действиях".

В октябре стало известно, что скидка на российский газ, который закупает Китай по запущенному семь лет назад трубопроводу "Сила Сибири", в этом году достигнет беспрецедентных размеров.

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