Венгерский премьер подсчитал, что в ближайшие годы Киев получит от Евросоюза 100 миллиардов евро, а Будапешт – 15.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против финансирования Украины в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Он считает неприемлемым то, что Украина, не являющаяся членом ЕС, может получить больше средств, чем Венгрия. Как пишет "Радио Свобода", об этом он заявил журналистам после внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября.

В материале говорится, что, по подсчётам Мадяра, Венгрия может получить из следующего многолетнего бюджета ЕС от 32 до 34 миллиардов евро. Если же вычесть собственные взносы в него, то чистый объем поступлений составит около 15 миллиардов евро.

"В то же время в предложении по семилетнему бюджету предусмотрено, что, например, Украина получила бы 100 миллиардов евро. Кроме того, бюджет ЕС можно было бы фактически открыть для неограниченных заимствований и финансирования процентных выплат. Очевидно, неприемлемо, чтобы страна-член ЕС Венгрия получала в чистом выражении 15 миллиардов евро, а страна, не являющаяся членом ЕС, гарантированно получала бы не менее 100 миллиардов евро на достаточно длительный, неопределенный период", – пояснил Мадьяр.

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Кроме того, он не поддерживает предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительного кредита на 45 миллиардов евро в 2027 году при участии всех членов ЕС. По его мнению, как и в прошлом году, нужно позволить отдельным странам не участвовать в финансировании кредита.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против такого подхода и требует сократить в будущем бюджете ЕС расходы на фонды сплочённости, из которых Венгрия и другие менее обеспеченные страны получают наибольшую долю средств. Он надеется, что страны, не желающие участвовать в финансировании Украины, согласятся хотя бы присоединиться к невоенной составляющей, как это сделала Болгария.

Но Мадьяр – против такой возможности, ведь он сомневается, что можно разграничить средства, направленные на гражданские и военные нужды Украины.

"У меня есть подозрение, что разграничить это будет очень сложно. Пусть кто-нибудь попробует определить, какой именно евро или какой именно цент куда пойдет", – сказал он.

Мадьяр объяснил, что Будапешт хочет и в дальнейшем самостоятельно определять, какие проекты и в каких регионах Украины финансировать. При этом, по его словам, в приоритете для него – прежде всего потребности венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

"Я убежден, что, конечно, нужно проявлять солидарность со страной, находящейся в состоянии войны. Однако именно то государство-член, которое выделяет деньги, должно определять, на что пойдут эти деньги, как они будут направлены и каким образом", – подчеркнул он.

Мадьяр добавил, что Венгрия с начала войны оказала Украине помощь на сумму более 100 миллиардов форинтов (примерно 268 миллионов евро), в частности в виде медицинского и энергетического оборудования, транспортных средств и обеспечения укрытий.

Бюджет Евросоюза

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС лидеры поссорились из-за бюджета на 2028–2034 годы. Это произошло в четверг ночью на саммите в Брюсселе, где президент Европейского совета Антониу Кошта пытался преодолеть разногласия между основными противоборствующими лагерями, в частности, Испанией и Италией, которые хотят увеличения бюджета и защиты "традиционных" расходов, например, на сельское хозяйство, и Германией и Швецией, которые требуют от ЕС переориентации инвестиций на оборону и безопасность.

После нескольких часов переговоров в небольших группах лидеров несколько стран, отстаивающих сокращение бюджетных расходов, – Дания, Швеция, Бельгия и Австрия – покинули зал, заявив, что страны пытаются натравить их друг на друга. Теперь лидеры ЕС будут прилагать усилия для согласования соглашения на саммите в декабре.

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