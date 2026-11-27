По их словам, это вынуждает военных отменять некоторые операции.

Ограничения скорости работы системы спутниковой связи Starshield, предоставленной США, препятствуют действиям украинских ударных беспилотников на оккупированных Россией территориях. Об этом изданию Kyiv Independent сообщили два источника в украинских вооруженных силах.

Отмечается, что эти ограничения, введенные еще в октябре, усилили напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном по поводу военной и политической поддержки Украины со стороны США. Кроме того, они подрывают способность Украины как наносить удары по российским объектам, так и защищаться от атак с воздуха.

"Ограничения скорости в системе Starshield действуют только над теми территориями Украины, которые временно оккупированы Россией. Очевидно, было принято политическое решение ограничить функциональность системы в районах, которые в настоящее время контролирует Россия", - рассказал высокопоставленный представитель украинских военных.

Видео дня

Другой представитель украинских военных сообщил, что ограничения существенно повлияли на работу украинских ударных беспилотников средней дальности - в частности, модели Fire Point FP-2, способной нести полезную нагрузку до 200 килограммов и преодолевать расстояние до 700 километров.

По словам источника, из-за этих ограничений в ходе некоторых ударных миссий Украина несет крайне высокие потери беспилотников, а другие операции приходится отменять вовсе.

Ограничение скорости Starshield

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ограничения на использование системы Starlink и ее военной версии, Starshield, по-прежнему действуют на оккупированных Россией территориях Украины.

Ранее в ноябре он призвал США и компанию SpaceX Илона Маска снять ограничения скорости, предупредив, что они подрывают способность Украины защищать свою энергетическую инфраструктуру от российских ударных беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: