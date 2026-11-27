Ограничения скорости работы системы спутниковой связи Starshield, предоставленной США, препятствуют действиям украинских ударных беспилотников на оккупированных Россией территориях. Об этом изданию Kyiv Independent сообщили два источника в украинских вооруженных силах.
Отмечается, что эти ограничения, введенные еще в октябре, усилили напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном по поводу военной и политической поддержки Украины со стороны США. Кроме того, они подрывают способность Украины как наносить удары по российским объектам, так и защищаться от атак с воздуха.
"Ограничения скорости в системе Starshield действуют только над теми территориями Украины, которые временно оккупированы Россией. Очевидно, было принято политическое решение ограничить функциональность системы в районах, которые в настоящее время контролирует Россия", - рассказал высокопоставленный представитель украинских военных.
Другой представитель украинских военных сообщил, что ограничения существенно повлияли на работу украинских ударных беспилотников средней дальности - в частности, модели Fire Point FP-2, способной нести полезную нагрузку до 200 килограммов и преодолевать расстояние до 700 километров.
По словам источника, из-за этих ограничений в ходе некоторых ударных миссий Украина несет крайне высокие потери беспилотников, а другие операции приходится отменять вовсе.
Ограничение скорости Starshield
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ограничения на использование системы Starlink и ее военной версии, Starshield, по-прежнему действуют на оккупированных Россией территориях Украины.
Ранее в ноябре он призвал США и компанию SpaceX Илона Маска снять ограничения скорости, предупредив, что они подрывают способность Украины защищать свою энергетическую инфраструктуру от российских ударных беспилотников.