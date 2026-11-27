В этом году рынок столкнулся с заметным ростом цен, но экспертам удалось выделить оптимальные модели для разных задач и бюджетов.

Издание Mashable опубликовало обновленный рейтинг лучших смартфонов 2026 года, составленный по итогам длительного тестирования новинок Apple, Google, Samsung, Nothing и Motorola.

В этом году рынок мобильных устройств столкнулся с заметным ростом цен, однако экспертам удалось выделить 12 оптимальных устройств для разных задач и бюджетов.

Лучший iPhone для большинства пользователей – iPhone 17: Базовая модель Apple получила долгожданный экран с частотой обновления 120 Гц, мощный чипсет A19 и отличную автономность, став "золотой серединой" в линейке Apple без переплаты за функции Pro-версий.

– iPhone 17: Базовая модель Apple получила долгожданный экран с частотой обновления 120 Гц, мощный чипсет A19 и отличную автономность, став "золотой серединой" в линейке Apple без переплаты за функции Pro-версий. Лучший Android-смартфон для большинства – Google Pixel 11. Гаджет на базе Tensor G6 предлагает флагманский опыт дешевле $1000. Журналисты отдельно отметили новые ИИ-функции камеры (например, автоматическое создание кадров во время съемки видео) и более тонкий блок камер.

– Google Pixel 11. Гаджет на базе Tensor G6 предлагает флагманский опыт дешевле $1000. Журналисты отдельно отметили новые ИИ-функции камеры (например, автоматическое создание кадров во время съемки видео) и более тонкий блок камер. Лучший дешевый iPhone – iPhone 17e: Самый компактный и доступный вход в "яблочную" экосистему, который в этом году обзавелся поддержкой магнитной зарядки MagSafe, чипом A19 и увеличенным базовым объемом памяти.

– iPhone 17e: Самый компактный и доступный вход в "яблочную" экосистему, который в этом году обзавелся поддержкой магнитной зарядки MagSafe, чипом A19 и увеличенным базовым объемом памяти. Лучший бюджетный Android – Nothing Phone (4a) Pro: Смартфон стоимостью менее $500 выделяется ретро-дизайном с фирменной подсветкой Glyph Matrix на задней панели, ярким AMOLED-экраном на 144 Гц и отличным временем работы без подзарядки.

– Nothing Phone (4a) Pro: Смартфон стоимостью менее $500 выделяется ретро-дизайном с фирменной подсветкой Glyph Matrix на задней панели, ярким AMOLED-экраном на 144 Гц и отличным временем работы без подзарядки. Лучший iPhone для фото – iPhone 18 Pro: Новинка оснащена процессором A20 Pro и обновленной камерой с физической переменной диафрагмой, что открывает широкие возможности для ручной настройки съемки.

– iPhone 18 Pro: Новинка оснащена процессором A20 Pro и обновленной камерой с физической переменной диафрагмой, что открывает широкие возможности для ручной настройки съемки. Лучший Android для фото – Google Pixel 11 Pro: Смартфон обошел конкурентов благодаря сочетанию продвинутой оптики, алгоритмов обработки снимков в сложных условиях освещения и 120-кратного цифрового зума.

Видео дня

Лучший складной iPhone – iPhone Duo: Первый складной смартфон Apple, который в раскрытом виде заменяет компактный iPad. Устройство получило 7,6-дюймовый матовый внутренний экран почти без видимой складки, чип A20 Pro и поддержку стилуса Apple Pencil.

– iPhone Duo: Первый складной смартфон Apple, который в раскрытом виде заменяет компактный iPad. Устройство получило 7,6-дюймовый матовый внутренний экран почти без видимой складки, чип A20 Pro и поддержку стилуса Apple Pencil. Лучший складной Android – Samsung Galaxy Z Fold 8: Самый легкий складной смартфон среди протестированных. Модель стала тоньше и прочнее предшественников, а широкий паспортный формат идеально подходит для многозадачности и просмотра видео.

– Samsung Galaxy Z Fold 8: Самый легкий складной смартфон среди протестированных. Модель стала тоньше и прочнее предшественников, а широкий паспортный формат идеально подходит для многозадачности и просмотра видео. Лучший смартфон по времени автономной работы – iPhone 18 Pro Max: Благодаря перекомпоновке внутренних элементов и установке рекордного аккумулятора флагман Apple способен работать почти два дня без подзарядки (до 45 часов воспроизведения видео).

– iPhone 18 Pro Max: Благодаря перекомпоновке внутренних элементов и установке рекордного аккумулятора флагман Apple способен работать почти два дня без подзарядки (до 45 часов воспроизведения видео). Лучший премиальный Android – Samsung Galaxy S26 Ultra: Ультимативный флагман с экраном 6,9 дюйма, встроенным стилусом, мощным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и уникальной технологией Privacy Display, скрывающей изображение на экране от посторонних глаз под углом.

– Samsung Galaxy S26 Ultra: Ультимативный флагман с экраном 6,9 дюйма, встроенным стилусом, мощным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и уникальной технологией Privacy Display, скрывающей изображение на экране от посторонних глаз под углом. Лучшая "раскладушка" для большинства – Samsung Galaxy Z Flip 8: Компактный и стильный телефон с улучшенным шарниром Flex Titanium, который делает складку на экране менее заметной.

– Samsung Galaxy Z Flip 8: Компактный и стильный телефон с улучшенным шарниром Flex Titanium, который делает складку на экране менее заметной. Лучшая премиальная "раскладушка" – Motorola Razr Ultra (2026): Модель выделяется премиальной отделкой корпуса (алькантара или деревянный шпон), дисплеями с частотой 165 Гц, высокой автономностью и лучшими камерами среди всех современных раскладных телефонов.

Главным фактором подорожания смартфонов в 2026 году стал глобальный дефицит оперативной и флеш-памяти, вызванный развитием искусственного интеллекта (в индустрии это явление уже прозвали "RAMageddon"). Samsung, Google, Apple уже подняли стартовые цены на свои актуальные линейки на 100–200 долларов, а бюджетные смартфоны могут исчезнуть в 2027 году.

По оценке аналитиков, в ближайшие годы многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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