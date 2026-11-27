Москва стремится сформировать на континенте круг зависимых государств с целью продвижения своих интересов на международной арене.

Россия использует участие в энергетических проектах на территории Африки как один из инструментов стратегии комплексного влияния, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка сообщила, что Москва стремится сформировать на континенте круг зависимых государств с целью продвижения своих интересов на международной арене.

В первую очередь, как отметили в ГУР, речь идет о проектах в атомной энергетике, но не только.

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Указывается, что во время конференции Egypt Energy 2026 российская госкорпорация "Росатом" подписала соглашение с египетской технологической компанией о локализации сборки систем накопления энергии на территории Египта.

По мнению украинской разведки, в России рассчитывают, что это сотрудничество поможет укрепить позиции страны на египетском энергорынке, превратить страну в плацдарм для продвижения российских технологий по всему континенту, а также создать механизмы для обхода западных санкций.

Также стороны обсудили дальнейшую реализацию строительства АЭС "Эль-Дабаа", базовые соглашения по которой были заключены еще в 2015–2017 годах.

Добавляется, что еще одним приоритетным проектом для Москвы в регионе остается продвижение плавучего атомного энергоблока ПЭБ-100 мощностью 100 МВт.

В ГУР пояснили, что участие РФ в создании атомной инфраструктуры приведет к тому, что централизованное обслуживание ядерного топлива будет осуществляться исключительно на российской территории.

Соответственно, это ставит страны Африки в зависимость от Москвы на долгие годы и дает Кремлю прямые рычаги влияния на их энергетическую безопасность и внешнюю политику.

Также Россия готовит специалистов в области атомной энергетики. В ГУР привели данные, что в настоящее время в российских высших учебных заведениях обучаются около 400 студентов из более чем 20 стран мира.

"Все перечисленное – элементы экспансионистской политики России, направленной на формирование критической энергетической зависимости африканских государств от Москвы и создание дополнительных рычагов давления на них с целью закрепления их в орбите Кремля", – отмечается в сообщении разведки.

Соглашения РФ с другими странами в сфере энергетики

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия может заменить российскую корпорацию "Росатом" в качестве главного подрядчика по расширению своей атомной электростанции "Пакш". Осведомленный источник сообщил, что рассматриваются все возможные варианты. Второй источник, близкий к правительству, подтвердил, что власти Венгрии "склонны к выводу, что расширение АЭС "Пакш" необходимо", однако без участия "Росатома". Проект расширения "Пакш", который Виктор Орбан в 2014 году передал "Росатому" без проведения тендера, является политически чувствительным и чрезвычайно дорогостоящим.

Также мы писали, что Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в стране – Балхашской АЭС. Предполагается, что станция будет строиться на российские кредитные средства. Reuters отмечает, что Казахстан проголосовал на референдуме 2024 года за строительство атомной электростанции. Предполагается, что новую АЭС построят в селе Улкен, расположенном на берегу озера Балхаш на юго-востоке страны.

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