De Grasse стал четвертой из шести подводных лодок класса Suffren, строящихся в рамках программы "Барракуда".

Военно-морские силы Франции официально ввели в боевой состав атомную многоцелевую подводную лодку De Grasse. Соответствующее решение 20 ноября 2026 года объявил начальник штаба ВМС адмирал Кристоф Клюзель, сообщает Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.

"De Grasse" стала четвертой из шести подводных лодок класса "Suffren", строящихся в рамках программы "Barracuda". Еще две подводные лодки – "Rubis" и "Casabianca" – в настоящее время находятся на стадии строительства, их передача флоту запланирована до 2029 года в соответствии с Законом о военном планировании на 2024–2030 годы.

В Министерстве обороны страны отметили, что включению подводной лодки в состав флота предшествовали морские испытания, начавшиеся в феврале 2026 года. В ходе испытаний экипаж проверял характеристики корабля, его выносливость и соответствие оборудования установленным требованиям.

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В ходе испытаний "De Grasse" действовал как в полярных, так и в теплых водах, совершая заходы в порты Тромсё (Норвегия) и Норфолк (США). По завершении испытаний "De Grasse" приступает к выполнению оперативных задач.

"В настоящее время "Де Грасс" готов к выполнению боевых задач. Шесть подводных лодок, заказанных Генеральным управлением вооружений Франции (DGA) в рамках программы "Барракуда", заменяют имеющиеся у ВМС Франции атомные многоцелевые подводные лодки класса "Рубис", которые были введены в эксплуатацию ещё в 1980-х годах. Первые три корабля этой серии – "Суффрен", "Дюгей-Труэн" и "Турвиль" – вошли в боевой состав в июне 2022 года, апреле 2024 года и июле 2025 года соответственно. Поставка остальных единиц запланирована до 2029 года", – заявили в министерстве.

Чем отличаются новые подводные лодки

Подводные лодки программы "Barracuda" оснащены ядерной силовой установкой, что обеспечивает им исключительную дальность плавания и скрытность. Они быстрее, выносливее и универсальнее, чем предыдущее поколение.

"Они открывают новые возможности для развертывания сил специальных операций, а также для поражения наземных целей на расстоянии сотен километров с помощью морских крылатых ракет. Эти подводные лодки представляют собой технологический скачок, благодаря которому Франция остается в элитном кругу государств, способных эксплуатировать современные высокоэффективные многоцелевые атомные подводные лодки", – подчеркнули во французском оборонном ведомстве.

Как пишет украинский портал "Милитарный", подводные лодки класса Suffren имеют следующие основные характеристики: надводная водоизмещение – 4 700 тонн, подводное водоизмещение – 5 300 тонн, длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, скорость под водой – более 25 узлов, силовая установка – водо-водяной ядерный реактор мощностью 150 МВт.

Их вооружение состоит из четырёх 533-мм торпедных аппаратов с боекомплектом до 20 единиц, среди которых тяжёлые торпеды F21, противокорабельные ракеты Exocet SM39 и крылатые ракеты MdCN. Кроме того, на борт лодки можно устанавливать съемный ангар для подводных аппаратов сил специальных операций.

Крылатая ракета MdCN – что известно

Как сообщал УНИАН, MdCN – единственный европейский аналог дальнобойных систем уровня американского "Томагавка" и украинского "Длинного Нептуна". Выпуск этих ракет был фактически остановлен после выполнения первоначальных контрактов, а производственные линии заморожены из-за отсутствия новых заказов.

MdCN – это ракета морского базирования с дальностью около 1000 км, разработанная MBDA и стоящая на вооружении только Франции. Несмотря на успешные испытания и начало поставок ещё в середине 2010-х, программа так и не получила стабильной серии закупок, что и привело к приостановке производства. Теперь Парижу приходится фактически заново запускать производственный цикл.

На фоне роста интенсивности современных конфликтов Франция планирует резко увеличить арсенал: согласно обновленным планам, количество крылатых ракет должно вырасти на 85% к 2030 году и на 170% к 2035-му. Причина – быстрый расход высокоточного вооружения в реальных боевых действиях, который оказался значительно выше расчетов мирного времени.

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