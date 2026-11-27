Президент напомнил, что антикоррупционные органы публично заявляли, что у них к нему нет вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у антикоррупционных органов к нему нет никаких вопросов. Об этом стало известно из его интервью BBC.

В частности, у президента спросили, знает ли он, кто такой Вова из аудиозаписей, касающихся так называемого дела "Династия" о легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

"Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что не имеют ко мне никаких претензий. Думаю, это и есть ответ", – ответил Зеленский.

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Кроме того, у президента спросили, проигрывает ли он войну с коррупцией, поскольку назначенный им на должность генерального прокурора Руслан Кравченко уехал за границу, находясь под подозрением в коррупции, а близкие к главе государства лица также сталкивались с подозрениями в отмывании средств.

Зеленский опроверг, что проигрывает борьбу с коррупцией:

"Конечно, нет. Мы боремся с коррупцией, и именно поэтому вы об этом знаете, потому что мы не пытаемся закрывать глаза на такие вызовы. Это очень важно. Речь не идет о каких-то друзьях. У нас огромная антикоррупционная инфраструктура и все эти реформы, которые мы провели и приняли в парламенте. Поэтому мы делаем многое во время войны. Но во время войны возникает много разных вызовов и, конечно, много разных дел, в том числе коррупционных. Мы не должны останавливаться и должны бороться с коррупцией".

Как известно, согласно статье 105 Конституции Украины президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.

Таким образом, пока президент занимает свой пост и исполняет свои полномочия, его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Дело "Династия": что известно

Как сообщал УНИАН, в мае 2026 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн в сфере элитного строительства под Киевом. В частности, речь идет о строительстве в селе Козин на земельном участке общей площадью около 8 га четырёх частных резиденций, а также вспомогательных зданий и сооружений.

Из материалов дела следует, что владельцем одной из резиденций должен был быть Андрей Ермак, бывший глава Офиса президента Украины. Эта резиденция обозначалась кодовым названием "R-2".

В то же время на обнародованных в СМИ аудиозаписях, в том числе в материалах интернет-издания "Украинская правда", владельцем резиденции "R-1" называют некоего "Вову". Официально имя этого лица не раскрывалось.

Правоохранительные органы не публиковали никаких записей. Однако в материалах СМИ была обнародована часть аудиозаписей, которые, по утверждениям журналистов, были зафиксированы НАБУ в рамках дела "Мидас" в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Именно на этих записях упоминается имя Вова.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщал, что президент Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании средств, которые впоследствии были потрачены на строительство резиденции "Династия" в Киевской области.

Однако одно из подозрений было предъявлено бывшему главе ОП Андрею Ермаку. По данным антикоррупционных органов, дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, НАБУ и САП объявили о подозрениях ещё шести участникам организованной группы по делу "Династия". Среди этих лиц – бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, а также другие лица.

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