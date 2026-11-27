По данным железнодорожной компании, в настоящее время подобный инструмент используется только в региональном железнодорожном сообщении Баварии.

Пассажиры железных дорог в Чехии теперь могут попросить поезд, на который им предстоит пересаживаться, подождать их в случае задержки предыдущего рейса. Как пишет The Independent, такая возможность появилась благодаря новой функции в мобильном приложении национального железнодорожного оператора "Чешская железная дорога".

Компания запустила функцию "Проверить пересадку" в приложении "Мой поезд". Воспользоваться ею могут пассажиры, купившие билет с зарезервированным местом. Они могут проверить, будет ли поезд ждать на станции пересадки, если их предыдущий рейс задержится.

Запрос передается через информационные системы диспетчерам Чешских железных дорог. Они оценивают конкретную ситуацию и решают, стоит ли задерживать поезд, на который пассажирам предстоит пересаживаться.

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После принятия решения ответ диспетчеров будет отображаться всем пользователям приложения, путешествующим данным рейсом. Это, как отмечает перевозчик, "избавляет от необходимости обращаться к проводнику поезда".

По данным железнодорожной компании, в настоящее время подобный инструмент используется только в региональном железнодорожном сообщении Баварии.

Новая функция позволяет проверять пересадки как на поезда Чешских железных дорог, так и на рейсы других железнодорожных перевозчиков, работающих в Чехии.

Заместитель директора департамента пассажирских перевозок Чешской железной дороги Лукаш Застера пояснил, что вопрос о том, будет ли поезд ждать пассажиров с задержанного рейса, проводники ежедневно обсуждают с путешественниками.

"Теперь пассажиры могут самостоятельно проверить эту информацию непосредственно в приложении "Мой поезд", – отметил он.

По словам Застеры, тестирование новой функции началось еще летом. Перед её запуском железнодорожники смоделировали реальные рабочие ситуации и ожидаемое количество запросов от пассажиров. Цель состояла в том, чтобы убедиться, что информация в приложении будет оставаться оперативной, точной и надёжной даже в периоды большой нагрузки.

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