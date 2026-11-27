На установку необходимого оборудования уйдет до шести недель – при благоприятной обстановке в плане безопасности.

Город Украинка под Киевом, который называют городом энергетиков из-за тесной связи с расположенной по соседству Трипольской ТЭС, может остаться без централизованного отопления до января. Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на заместителя главы Киевской областной военной администрации Андрея Сташкива.

Теплоснабжение Украинки полностью обеспечивала Трипольская ТЭС, которая в настоящее время разрушена в результате атак российских оккупантов. В результате жители 62 многоквартирных домов остались без централизованного отопления.

"Еще в мае для города заказали три блочно-модульные котельные. Сейчас их уже изготовили и доставили в Украинку. Городские власти готовят площадки для установки оборудования и проводят необходимые работы", – комментирует Сташкив.

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Монтаж этих котельных продлится до шести недель – при благоприятной обстановке с точки зрения безопасности. Установки будут работать на газе. Установка котельных позволит уменьшить зависимость города от местной ТЭС.

"Блочно-модульные котельные – это фактически решение, которое децентрализует систему теплоснабжения. Трипольская ТЭС – это крупный объект, который является целью для врага. Блочно-модульная котельная имеет значительно меньшие размеры. Их мощность – по 7 мегаватт каждая. Этого более чем достаточно для отопления такого города, как Украинка", – отмечает Сташков.

До запуска котельных местным жителям предлагают обогревать дома электроприборами. С этой целью в городе не применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем, аварийные отключения все же возможны.

В пятницу, 27 ноября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник также посоветовал жителям Украинки обогреваться "с помощью электропитания через розетку". По его данным, 8 300 абонентов остаются без централизованного отопления.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

В Одессе и пригороде из-за масштабных атак врага повреждены магистральные сети, в результате чего долгое время отсутствовали свет, вода и теплоснабжение. Ситуация с электроснабжением города и прилегающих районов на прошлой неделе оставалась крайне сложной.

В результате новых обстрелов со стороны российских оккупантов 27 ноября в шести областях Украины фиксируются отключения электроэнергии. Без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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