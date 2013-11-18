Названы основные версии авиакатастрофы в Казани

Об сообщил начальник Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александр Полтинин, сообщает РИА Новости.

"Основные версии - это ошибка в пилотировании и технические факторы, включая отказ техники", - сказал Полтинин.

"Все обстоятельства сейчас уточняются, следствием дано отдельное поручение коллегам в Москве, производится выемка технических жидкостей, включая авиакеросин, смазочные материалы и прочее. Будет назначен и проведен комплекс экспертиз", - отметил он.

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Ранее представитель Следственного комитета РФ по Татарстану сообщил, что следствие рассматривает все версии крушения: климатические условия, ошибка пилотирования, качество топлива и версию теракта.

Напомним, вчера, 17 ноября, пассажирский самолет Boeing 737-500 взорвался при посадке в аэропорту Казани. По предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа. Всего на борту было 50 человек. Также сообщалось, что среди погибших была гражданка Украины.