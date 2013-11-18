Названы возможные причины взрыва самолета в Казани
По словам представителя Следственного управления, в прошлом году у данного самолета, эксплуатируемого компанией "Татарстан" с 2008 года, уже были неисправности
Кроме ошибок пилота или плохих погодных условий причиной крушения "Боинга" в Казани могло стать некачественное топливо. Об этом заявил замруководителя Следственного управления СК по Татарстану Марат Зарипов, передает ИТАР-ТАСС.
"Одним из вариантов рассматривается и некачественное топливо. На данный момент дана команда изъять образцы топлива, которым заправляли авиасудно в Москве. Сейчас идет допрос диспетчеров, принимавших "Боинг" на посадку".
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По первоначальным допросам, непосредственной причиной крушения самолета могло стать касание крылом земли при повторном заходе на посадку, поскольку лайнер не набрал достаточной высоты и скорости. "Боинг" упал в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. По словам Зарипова, обломки разбросаны на территории 500 на 500 метров.
По словам представителя Следственного управления, в прошлом году у данного самолета, эксплуатируемого компанией "Татарстан" с 2008 года, уже были неисправности.
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.