Курс гривни к евро установлен на уровне 49,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,02 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,35 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,99/45,03 грн/долл., а к евро – 49,35/49,37 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 ноября снизился на 13 копеек и составляет 45,53 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,94 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 7 копеек и составил 50,04 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,31 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 45,45 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составил 50,05 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,85 гривни, а евро – по курсу 49,05 гривни за единицу иностранной валюты.

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