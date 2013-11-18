В США 5 человек стали жертвами мощных торнадо, десятки попали в больницу

Как сообщили представители медицинских служб Иллинойса, только в медицинский центр Святого Франциска в городе Пеория были доставлены 37 человек. Еще около десяти пострадавших человек попали в другие больницы города. У большинства врачи диагностируют переломы и травмы головы.

Об этом по информации Ассошиэйтед Пресс сообщает РИА Новости.

Читайте также: Мощный торнадо наделал беды в США (видео)

По информации американской метеослужбы, Иллинойс сильнее всего пострадал от воскресной непогоды. Торнадо различной силы были зафиксированы в районе населенных пунктов Боун-Гэп, Миллер-Сити, а также небольшого города Вашингтон (штат Иллинойс), в котором сильный ветер уничтожил порядка 70 жилых домов. Из-за непогоды в воскресенье на несколько часов прекратилась работа двух крупнейших аэропортов Чикаго, в его окрестностях оказалась нарушена телефонная связь, многие дороги оказались перекрыты. На крупнейшем городском стадионе пришлось отменить спортивные мероприятия.

Как пишет Ассошиэйтед Пресс, в настоящее время метеорологи пытаются установить число торнадо, прошедших в воскресенье над западной частью США. По данным метеорологический службы, всего на регион обрушилось 65 ураганов, однако это число может оказаться завышенным, поскольку от разных очевидцев зачастую поступают свидетельства об одном и том же торнадо.

По данным ученых, мощный циклон, принесший с собой непогоду, в настоящее время движется на северо-восток к атлантическому побережью США.