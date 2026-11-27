В преддверии зимы цифровой магазин Steam представил свежий рейтинг проектов, которые чаще всего попадают в списки "желаемого. Абсолютным лидером среди декабрьских релизов для ПК стала стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Серебро рейтинга досталось необычному проекту Drunken Goddess Reflux – симулятору выживания с элементами русской рулетки и психологического романа. Замыкает тройку фаворитов кооперативная адвенчура в открытом мире Hela: of Mice & Magic.
Топ-10 желанных игр ноября:
- Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – 3 декабря;
- Drunken Goddess Reflux – 8 декабря;
- Hela: of Mice & Magic – 1 декабря;
- HUNGER – 3 декабря;
- Blind Descent – 2 декабря;
- Defilade – 15 декабря;
- Dumpster Gang – 3 декабря;
- Citystate Metropolis – 10 декабря;
- Guns of Eschaton – 8 декабря;
- Rayman Legends Retold – 3 декабря.
Анонс новой Dawn of War состоялся еще в августе 2025 года, но полноценного продолжения серии фанаты ждали почти 10 лет – с момента релиза третьей части в 2017-м. Разработчики делают ставку на возвращение к классическим механикам RTS, масштабную сюжетную кампанию и разнообразие режимов. На старте в битву вступят четыре фракции из вселенной Warhammer 40,000: орки, некроны, космодесант и Адептус Механикус.
На старте Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет только на ПК и исключительно в Steam. Цена в украинском регионе – 1700 грн. Релиз на консолях официально не анонсирован.
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