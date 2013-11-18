Рабочая группа согласилась лечение осужденных за границей не считать отбыванием срока

Члены парламентской рабочей группы поддержали предложение о том, что время лечения осужденного лица за рубежом не должно учитываться в срок отбывания наказания в виде лишения или ограничения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением выступил народный депутат от Партии регионов Владимир Мисик.

Депутаты поддержали это предложение Мисика, а также проголосовали за его предложение о том, чтобы в законопроекте оппозиции установить, что лицо, у которого во время отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок или ограничение свободы обнаружена болезнь (вместо предыдущей формулировки “заболело”), предусмотренная ч. 2 ст. 84 Уголовного кодекса Украины или другая болезнь, которая делает невозможным соблюдение им установленного уголовно-исполнительным законодательством режима отбывания наказания, может быть освобождено от отбывания наказания, если надлежащее лечение такой болезни не может быть проведено в Украине, или более качественное лечение может быть предоставлено в иностранном медицинском учреждении, а течение болезни без такого лечения создает опасность для жизни лица или наступление тяжких последствий для его здоровья.

Также было поддержано предложение о том, что решение об освобождении от отбывания наказания (для прохождения лечения за рубежом – УНИАН) на основании ч. 1 ст. 84-1, которую предлагается внести в УКУ, принимается исключительно при условии, что между Украиной и страной, в которой находится медицинское учреждение, которое дает согласие или подтверждает свою возможность на лечение осужденного лица, есть действующие международные договоры о правовой помощи, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, которые предусматривают возможность экстрадиции лица для дальнейшего отбывания наказания.

Кроме того, рабочая группа поддержала предложение о новой формулировке ч. 6 ст. 84-1, которой предлагается дополнить Уголовный кодекс.

Новая формулировка предусматривает, что если в период освобождения от отбывания наказания для лечения за рубежом в медицинском учреждении лицо без уважительных причин не начало или прекратило лечение, покинуло медицинское учреждение или иным образом уклоняется от лечения, суд по представлению центрального органа исполнительной власти Украины, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере исполнения наказаний, принимает решение о направлении лица для отбывания неотбытой части наказания.

Заседание рабочей группы продолжается.