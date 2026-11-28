Дмитриев рассказал, что советуется с ИИ, как лучше всего отразить позицию России.

Специальный посланник России Кирилл Дмитриев рассказал, что использует искусственный интеллект при подготовке к переговорам и разработке проектов дипломатических соглашений, сообщает Telegram-канал Astra.

Дмитриев рассказал, что нейросети помогают ему готовить предложения, которые бы отражали позицию Москвы.

"Можно задать такой вопрос: как сделать так, чтобы это соглашение лучше отражало российскую позицию, ещё более аргументированно освещало те опасения, которые есть у России, и решало их? Действительно, это очень важный инструмент", – поделился спецпосланник РФ на конференции AI Journey 2026.

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Он также заявил, что на основе российских моделей ИИ якобы можно решать не только практические задачи, но и готовить "геополитические прорывы".

Примечательно, что Дмитриев не рассказал, какими нейросетями пользуется при работе над документами о мирных переговорах, но положительно оценил российские разработки в этой сфере.

Новые заявления Трампа о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп пояснил, почему назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом для заключения мирного соглашения и сдерживания РФ. По его словам, враждебная риторика помешала бы переговорам, как это происходит в отношениях между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома не согласился с комментариями о мягкости своей позиции в отношении Москвы.

Также мы писали, что Трамп указал новую причину полномасштабного вторжения России в Украину. По словам американского лидера, если бы Россию не исключили из "Группы восьми" (G8), войны сейчас могло бы и не быть. Трамп считает, что когда Россию исключили из "Группы восьми" за аннексию Крыма, это очень "оскорбило" Путина. Он добавил, что если бы тогда был президентом США, то не проголосовал бы за исключение России из этого формата. Глава Белого дома отметил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 во Флориде, несмотря на то, что "некоторым это бы не понравилось".

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