Разбившийся в аэропорту Казани самолет отлетал 23 года

Впервые он был поднят в воздух 18 июня 1990 года, передает ИТАР-ТАСС.

До покупки авиакомпанией "Татарстан" в 2008 году этот самолет принадлежал пяти разным компаниям - французским Euralair (с 1990 по 1992 год) и Air France (1992-1995), угандийского национального авиаперевозчика Uganda Airlines, небольшой бразильской фирме Rio Sul, лизинговой компании Ansett Worldwide Aviation Services (AWAS) со штаб-квартирой в Дублине, румынской компании Blue Air и болгарской Bulgaria Air.

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Напомним, самолет «Боинг-737» компании «Татарстан» разбился вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани. По предварительным данным, самолет ударился об землю при попытке уйти на второй круг.

Погибли все находившиеся на его борту люди, в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава регионального управления ФСБ Александр Антонов и жена спортивного комментатора Романа Скворцова.