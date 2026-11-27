Конвой, вышедший из Калининграда 5 ноября, в последний раз был зафиксирован 25 ноября недалеко от Алжира.

Конвой российских судов, перевозивших военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море после того, как 22 ноября в порту Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет. Об этом агентству Reuters сообщили три источника в военных и силовых структурах.

Отмечается, что изменение курса конвоя - факт, о котором ранее не сообщалось, - свидетельствует о том, какие меры предпринимает Россия для защиты своих военно-морских активов после атаки украинских морских беспилотников, в результате которой в Ливии - примерно в 2000 км от зоны боевых действий в Украине - был потоплен российский военный корабль.

По словам европейского военного чиновника, отслеживавшего передвижение судов, конвой, который сопровождал фрегат ВМФ России "Головко", развернулся в районе Сицилийского пролива в тот же день, когда произошла атака в Бенгази. Этот пролив является промежуточным пунктом на пути к побережью Северной Африки.

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Представитель военной разведки Украины и сотрудник силовых структур одной из стран Ближнего Востока подтвердили, что флотилия изменила курс, отказавшись от следования в Ливию.

Отмечается, что хотя Россия и Украина неоднократно наносили удары по военным и торговым судам друг друга в Черном море, подобные инциденты в других регионах происходят гораздо реже.

Согласно данным платформы MarineTraffic, отслеживающей перемещение судов, три судна, входившие в состав второго конвоя - грузовые суда под российским флагом "Майя 1" (Maia 1), "Леди Р" (Lady R) и "Леди Д" (Lady D), - в последний раз передавали свои координаты 12 ноября в районе Бискайского залива.

Операторы этих судов - российские компании АО "Совфрахт" и "МГ-Флот" - находятся под санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов.

Как сообщил европейский чиновник, конвой, вышедший из Калининграда 5 ноября, в последний раз был зафиксирован 25 ноября недалеко от Алжира: дальнейший маршрут судов остается неясным. Источник на Ближнем Востоке отметил, что суда приостановили свое движение в Средиземном море.

По словам европейского источника, корвет "Меркурий" сопровождал грузовое судно, перевозившее военную технику в Ливию (погрузка началась 13 октября); в составе этого же конвоя находились и суда, которые впоследствии изменили курс.

Источники в Европе и на Ближнем Востоке предположили, что военная техника могла предназначаться для отправки в Западную Африку - для нужд российского "Африканского корпуса", хотя часть груза могла быть предназначена и для ЛНА, отметил европейский источник.

"Африканский корпус", созданный Министерством обороны России, фактически взял на себя функции, которые ранее выполняла на континенте частная военная компания "Вагнер". В настоящее время корпус оказывает поддержку военному руководству Мали в операциях против исламистских вооруженных группировок.

Как сообщил источник в сфере морской безопасности, некоторые суда из этого конвоя ранее были задействованы в рамках так называемого "Сирийского экспресса" - системы использования вспомогательных коммерческих судов для снабжения правительства Башара Асада военной техникой во время гражданской войны в Сирии.

Атака на корвет "Меркурий"

Ранее заместитель редактора и обозреватель по международным делам Джейми Деттмер указал, что атака Украины на российский военный корабль в ливийском порту стала не только военным успехом, она также может повлечь за собой дальнейшую коррозию международного права, поскольку делает море еще более опасным для судоходства.

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