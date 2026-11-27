Благодаря усилиям энергетиков ситуацию с электроснабжением в Херсонской области удалось стабилизировать.

В субботу, 28 ноября, в отдельных регионах Украины будут вынужденно вводиться ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Как будут применяться ограничения:

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов без света);

для промышленности – графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" отметили, что в Запорожской и Днепропетровской областях сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в обоих регионах продолжают применяться аварийные отключения света.

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В то же время энергетикам удалось нормализовать ситуацию с электроснабжением в Херсонской области.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергетике – главное

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за обстрелов было зафиксировано отключение электроэнергии в шести областях.

Сообщалось также, что в течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру и нефтегазовый сектор Украины. Всего за этот период было зафиксировано 224 инцидента, в результате которых были повреждены соответствующие объекты.

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