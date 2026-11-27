53% немцев высказались против оказания их страной военной поддержки Украине, и лишь 46% высказались за это.

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под давлением как на международной арене, так и внутри страны из-за своей позиции относительно дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины. Об этом пишет The Guardian.

Издание отметило, что во время саммита Европейского Союза в Брюсселе Мерц настаивал на том, что все страны-члены должны поддержать предоставление Украине кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год. Он даже пригрозил наложить вето на бюджет ЕС, если отдельные государства откажутся поддержать эту инициативу. Такая позиция вызвала критику со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который обвинил Мерца в "классическом шантаже". Чехия, Венгрия и Болгария также выразили свои опасения по поводу настойчивой позиции Берлина.

В то же время Мерц сталкивается со снижением поддержки Украины среди немецкого населения. Согласно новому опросу Фонда Кербера, 53% немцев высказались против военной поддержки Украины со стороны их страны, и лишь 46% высказались за это - по сравнению с 59% всего год назад.

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Особенно низкой поддержка остается в восточных федеральных землях Германии. Там лишь 11% опрошенных одобряют военную помощь Украине, тогда как 75% выступают за нормализацию отношений с Россией.

Дополнительным вызовом для канцлера стало падение его личного рейтинга: по данным, приведенным The Guardian, уровень неодобрения деятельности Мерца достиг 88%.

Одной из причин изменения настроений также называют экономические трудности и рост стоимости жизни. Вместе с тем политические оппоненты Мерца, в частности ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), продвигают тезис о том, что расходы на поддержку Украины вступают в противоречие с внутренними социальными потребностями Германии.

На этой неделе Мерц столкнулся с оппозиционными депутатами Бундестага от этой партии, которые призывали прекратить финансирование Украины, когда парламент обсуждал бюджет на 2027 год.

"Бюро гражданского сотрудничества" (BSW), небольшая, дружественная к России левая партия, в прошлом месяце объединилась с "Альтернативой для Германии", чтобы также потребовать прекращения поставок оружия в Украину и отмены экономических санкций против России.

Издание отмечает, что теперь Мерцу предстоит тяжелая борьба, чтобы убедить немецкий народ в том, что поддержка Украины жизненно важна для обеспечения собственной безопасности и будущего Германии.

Поддержка Украины со стороны Германии

Как сообщал УНИАН, Германия совместно с Норвегией профинансирует пакет военной помощи Украине, ориентированный на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что речь идет о новом пакете военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, на который Берлин выделит $300 млн.

По его словам, новый пакет будет направлен в первую очередь на укрепление украинской противовоздушной обороны. Кроме того, он сообщил, что Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в системы противовоздушной обороны NASAMS, поставляемые из Норвегии в Украину, - эта работа уже ведётся.

Также Германия предоставляет Украине новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

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