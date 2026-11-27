Даже министр иностранных дел Сибига признал это, отметив, что в будущем такие вопросы будут обсуждаться с союзниками.

Украина не координировала свои действия у берегов Ливии и не сообщила союзникам о своей атаке на российские корабли. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет Sky TG24.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина координировала свои действия в Ливии с международными партнерами, он сказал, что ничего подобного не было.

"Никакой координации не было, и они об этом знают. Даже министр иностранных дел Сибига признал это, отметив, что в будущем такие вопросы будут обсуждаться с союзниками. Никто из нас не был проинформирован, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Следовательно, слова Зеленского не соответствуют действительности", - отметил Таяни.

Видео дня

Заявление Зеленского об атаке

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина согласовывает с международными партнерами удары по военным целям РФ за пределами территории страны-агрессора. ВСУ не проводят таких операций без соответствующего согласования. По его словам, украинские дипломаты взаимодействуют с представителями других государств, если операции происходят в их территориальных, международных водах или вблизи иностранной инфраструктуры.

Глава государства отметил, что российские суда, находящиеся под санкциями и перевозящие оружие, Украина рассматривает как законные военные цели. Однако он подчеркнул, что удары в водах других стран сопряжены с высокими рисками.

Вас также могут заинтересовать новости: