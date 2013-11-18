Газпром дал Нафтогазу отсрочку по долгу в $1,3 миллиарда - СМИ

НАК "Нафтогаз"и "Газпром" договорились об определенной отсрочке в уплате Украиной долга в размере 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на источник в украинском Минэнерго.

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"До конца года "Нафтогаз" не будет более закачивать газ в украинские ПХГ за свой счет, это главный положительный итог переговоров для нас, — сообщил источник. — Закупки из трубы будут продолжаться в объеме 100-110 млн кубометров в сутки при нынешней погоде (до 3,3 млрд кубометров в месяц.— ред.). Кроме того, мы договорились об определенной отсрочке со стороны "Газпрома" в уплате долга в размере $1,3 млрд".

Источник в "Газпроме" подтвердил, что переговоры об отсрочке велись, но документы не подписаны. Условия возможной отсрочки неизвестны, ранее в "Газпроме" заявляли, что на платеж за август начисляется 6% годовых.

На прошлой неделе "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по итогам прошедших в Москве переговоров подписали акт сдачи—приемки газа за октябрь, ставший предметом конфликта в последнюю неделю.

"Нафтогаз" пытался убедить "Газпром" в том, что большая часть из поставленных в октябре в Украину 3,2 млрд кубометров топлива принадлежит Ostchem. Однако "Нафтогаз" признал покупку 1,4 млрд кубометров газа в октябре, а его общий долг перед "Газпромом" вырос до $1,3 млрд.