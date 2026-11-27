Китайцы изучают возможность использования большого количества гражданских судов.

Китайские военные проводят масштабные учения по отработке морского десанта в провинции Фуцзянь, расположенной напротив Тайваня. В ходе маневров армия испытывает новый способ высадки войск на побережье – создание плавучего моста из гражданских судов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки и аналитический отчет компании ingeniSPACE.

Учения в заливе Дачэн впервые зафиксировали 1 ноября. По данным аналитиков, в течение следующих двух недель суда маневрировали в акватории, периодически соединяясь в плавучий мост длиной около 800 метров. Конструкция предназначена для переправки тяжелой техники и военных грузов с глубоководных участков непосредственно на берег.

В маневрах принимали участие четыре баржи, два полупогружных и два моторных судна, четыре десантных корабля, а также вспомогательные суда. Специализированного оборудования для сооружения мостов на снимках обнаружено не было.

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Руководитель операционного направления ingeniSPACE Джейсон Ван отметил, что китайская армия, вероятно, отрабатывает скрытые способы логистического обеспечения войск на случай операции в западной части Тихого океана. По его словам, использование гражданского флота позволяет расширить количество потенциальных мест высадки на тайваньском побережье.

Как сообщил Reuters неназванный представитель службы безопасности, знакомый с ходом учений, их целью была "отработка быстрого захвата небольших островов". Он также связал маневры с возможными сценариями боевых действий в пределах так называемой первой островной цепи, в которую входят Япония, Тайвань и Филиппины.

Тайваньское министерство обороны подтвердило, что следит за активностью китайских военных, в частности за привлечением гражданских судов. В то же время аналитики отмечают, что Пекин постоянно совершенствует тактику морских операций, однако практическая эффективность таких решений в боевых условиях остается под вопросом.

"Между инновациями и фантазией по-прежнему существует определённая дистанция", – предупредил собеседник агентства, добавив, что во время войны баржи станут лёгкой мишенью для противника.

Китайская угроза для Тайваня

Как писал УНИАН, ещё несколько лет назад американская разведка сообщала, что руководство Китая поставило перед военными задачу быть готовыми к возможному вторжению на Тайвань в 2027 году. Впрочем, это ещё не означает, что решение о нападении уже принято. Опыт неудачного российского вторжения в Украину заставил Си Цзиньпина пересмотреть некоторые представления о подобных военных операциях, но не уменьшил его амбиций в отношении Тайваня.

Более свежие оценки свидетельствуют о том, что американские чиновники считают маловероятным вторжение Китая на Тайвань до 2028 года. Основными сдерживающими факторами называют желание Пекина дождаться результатов выборов на Тайване и в США, а также сомнения относительно готовности Китая к чрезвычайно сложной военной операции.

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