Авиакатастрофа в Казани: МИД подтвердил наличие украинки среди пассажиров Боинга

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Мы подтверждаем, что там находилась гражданка Украины», - сообщили в пресс-службе.

На место трагедии выехал консул Украины для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.