Авиакатастрофа в Казани: МИД подтвердил наличие украинки среди пассажиров Боинга

10:14, 18 ноября 2013
Мир
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МИД Украины подтверждает, что на борту самолета, который разбился в аэропорту Казани, находилась гражданка Украины.

Авиакатастрофа в Казани / Фото: @a_smolin

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Мы подтверждаем, что там находилась гражданка Украины», - сообщили в пресс-службе.

На место трагедии выехал консул Украины для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.

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