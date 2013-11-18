Авиакатастрофа в Казани: МИД подтвердил наличие украинки среди пассажиров Боинга
10:14, 18 ноября 2013Мир
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МИД Украины подтверждает, что на борту самолета, который разбился в аэропорту Казани, находилась гражданка Украины.
Авиакатастрофа в Казани: на борту была украинка - МИД / Фото: @a_smolin
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«Мы подтверждаем, что там находилась гражданка Украины», - сообщили в пресс-службе.
На место трагедии выехал консул Украины для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.
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