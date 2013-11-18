Томбинский: ЕС не хочет откладывать ассоциацию с Украиной

Говоря о том, будет ли сегодня принято какое-то решение во время заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС, Томбинский сказал, что сегодня такого решения не будет приниматься, а судьба ассоциации определится непосредственно в ходе Вильнюсского саммита.

«Два посланника Европарламента — экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский — сказали, что пока решения нет. Это означает, что пока нет и отрицательного ответа. То есть пока негативного решения по Соглашению об ассоциации принято не было. Брюссель настроен очень положительно. Если оценивать действия, а не слова, то в этом отношении Брюссель делает все возможное для подписания Соглашения во время Вильнюсского саммита», — заявил посол ЕС в Украине.

Также Томбинский отметил, что не видит причин для переноса подписания ассоциации на 2014-й год или позже, как об этом заявляют некоторые политики.

«Никто мне не назвал аргументов, для чего нужна такая пролонгация и кому. Евросоюзу — не нужна. Возможно, нужна Украине. Но что это решит? Ведь речь идет о глобальном ответе на вопрос, двигаться Украине в европейском стратегическом направлении или не двигаться; и чем быстрее мы все подпишем и начнем внедрять в жизнь, тем лучше для Украины», — сказал дипломат.

Комментируя осложнения в украино-российских отношениях в связи с приближением подписания ассоциации, Томбинский заявил, что в действиях Кремля и его спикеров превалирует политическая составляющая, ведь ассоциация с ЕС, по его мнению, никак не влияет на торговый режим между Украиной и Россией, кроме того, дипломат высказал удивление, что кампания против украинских товаров и производителей была развернута Россией еще задолго до подписания ассоциации с ЕС.

«Для меня удивительно то, что все это произошло еще до того, как Украина подписала Соглашение об ассоциации. Ведь еще ничего не произошло, ничего не изменилось в отношениях между Украиной и Евросоюзом, но мы каждый день слышим какие-то заявления о возможности изменить мнение Киева, узнаем о мерах по давлению на украинскую экономику! Ваши депутаты из южных и восточных регионов рассказывают мне, что Россия закрыла доступ для украинских товаров на российский рынок. Но почему?! Ни подписание ассоциации, ни ее имплементация ничего не меняют в торговом режиме между Украиной и Россией. Зона свободной торговли СНГ не противоречит зоне свободной торговли с ЕС, и никто перед Украиной не ставил вопрос о выходе из одного соглашения ради другого. И если меры по отношению к Украине все-таки принимаются, ясно, что у них не экономическая, а политическая цель. Речь идет лишь об экономическом обосновании достижения неких политических результатов», — полагает посол ЕС в Украине.