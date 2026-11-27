Сторонники сохранения традиции утверждают, что этот звук является частью культурного наследия, а другие просто хотят выспаться.

Во французском городке Ла-Гарнаш на западе страны разгорелся спор из-за попыток заставить замолчать колокола местной церкви, которые звонят круглосуточно. Как пишет The Guardian, часть жителей считает их важной частью культурного наследия Франции, тогда как другие жалуются, что из-за постоянного звона не могут нормально спать.

С 1942 года часовая башня церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон каждые 15 минут исполняет гимн, созданный ещё в XVIII веке, говорится в статье. Колокола звучат и днём, и ночью. В период с 22:00 до 7:00 они бьют 37 раз, а всего за ночь насчитывается более 700 отдельных ударов.

Сторонники сохранения традиции утверждают, что этот звук является частью культурного наследия Франции, и обвиняют вновь прибывших жителей в том, что те не поинтересовались особенностями городка перед переездом. В свою очередь, люди, живущие в зоне слышимости колоколов, говорят, что просто хотят спокойно выспаться.

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Попытка добиться прекращения ночного звона потерпела неудачу. Во время голосования по поводу будущего колоколов на избирательный участок пришли лишь 749 из 5515 жителей городка. Три четверти участников высказались за то, чтобы колокола продолжали звучать.

"Городской совет принял к сведению результаты и благодарит всех жителей Ла-Гарнаш, принявших участие в голосовании", – говорится в заявлении местных властей.

Шесть колоколов карильона, которые не входят в число трёх основных церковных колоколов, были установлены в сентябре 1942 года. Они исполняют гимн, написанный священником из Бретани Сен-Луи-Мари Гриньоном де Монфором. В 1711 году он проезжал через Ла-Гарнаш, расположенный к юго-западу от Нанта.

Карильон представляет собой сложное механическое устройство из пружин и зубчатых колес, в котором молоточки ударяют по колоколам. Считается, что во Франции осталось лишь несколько подобных механизмов. Сам карильон называют "хрупким".

Через 15 минут после начала часа он исполняет четверть гимна, через полчаса – половину, а через 45 минут – три четверти мелодии. Ровно в начале нового часа соседи слышат весь гимн, после чего раздается сигнал, обозначающий час.

Каждая часть гимна длится всего несколько секунд. Однако для людей, которые пытаются заснуть, особенно во время жары, когда приходится держать окна открытыми, этот звон превращается в настоящее испытание.

63-летний Тьерри Симонен в 2014 году переехал в бывший дом священника недалеко от церкви.

"В период с 22:00 до 7:00 колокола звонят 726 раз. Летом нам приходится выбирать: либо страдать от жары, либо слушать колокола и не спать. Это совсем не способствует отдыху", – рассказал он Ouest-France.

Симонен инициировал петицию, собрал десятки подписей и писем в поддержку своего требования. Все документы передали в городской совет с просьбой отключать колокола на ночь.

Бывший мэр городка Франсуа Пети, который выступает против прекращения звона и организовал голосование, не проявил особого сочувствия к авторам петиции.

"Все, кто сейчас выступает против колоколов, приехали сюда уже после того, как они появились. Возможно, те, кто поселился рядом с церковью, просто не поинтересовались заранее условиями проживания", – сказал Пети журналистам.

Он подчеркнул, что карильон и его звон являются частью истории городка. По его словам, часы отстают и часто выходят из строя, однако их нельзя просто включать и выключать по желанию.

"В них есть пружины и гири, которые невозможно легко остановить", – пояснил бывший мэр.

Местный житель Ромен Мене в комментарии французским тележурналистам также высказался в поддержку сохранения традиции.

"Хорошо, что колокола звучат постоянно. Это часть французского наследия", – сказал он.

Жером Депорте согласился с такой позицией.

"Меня это никогда не беспокоило, хотя я живу здесь уже 27 лет. Возможно, сначала и беспокоило, но теперь совсем нет. Это не та тема, которая меня волнует", – отметил он.

Спор вокруг колоколов в Ла-Гарнаш стал очередным примером конфликта из-за так называемых "шумовых неудобств" в сельской местности Франции. Подобные ситуации нередко противопоставляют давних жителей деревень и городков людям, которые переехали туда недавно.

В 2019 году суд постановил, что петух Морис, известный своим громким пением, может и дальше кукарекать. Владельцы домов для отдыха на острове Олерон у западного побережья Франции подали иск, пытаясь заставить его замолчать.

Спустя два года французский парламент принял закон о "сенсорном наследии", целью которого было "определить и защитить сенсорное наследие французской сельской местности". Документ получил неофициальное название "закон Мориса" – в честь того самого петуха.

В стране также возникали судебные споры из-за кваканья лягушек, громкого гоготания гусей и запаха навоза на фермах. В Провансе туристы даже требовали от мэра города Боссе запретить пение цикад.

В 2024 году действие закона было усилено дополнительными законодательными нормами. Они предусматривают, что если определённая деятельность в сельской местности, шум или запах существовали ещё до появления новых жителей и впоследствии не усилились, то вновь прибывшие не могут требовать через суд прекращения таких неудобств.

Самые тихие места мира

Напомним, компания BookRetreats составила рейтинг 10 самых тихих островов мира, где можно насладиться природой, уединением и настоящей тишиной. Для составления рейтинга проанализировали 100 островов в разных уголках мира, учитывая критерии Европейского агентства по окружающей среде для определения тихих территорий. Такой считается местность с "приятной звуковой средой, где нежелательные звуки отсутствуют или, по крайней мере, не доминируют". Первое место занял остров Стюарт в Новой Зеландии.

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