Скрытый в густых зарослях, этот памятник считается одним из первых городов-государств майя.

В Эль-Мирадоре - крупном городе майя на севере Гватемалы - было обнаружено около сорока выполненных из стукко (гипсовой штукатурки) голов и их фрагментов, изображающих божеств цивилизации майя. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Культура майя достигла своего расцвета в так называемый классический период (между 250 и 900 годами н. э.), после чего пришла в упадок. Она охватывала обширный регион Мезоамерики, включающий юг Мексики, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и Белиз.

В этом мире Эль-Мирадор занимает особое место. Скрытый в густых зарослях, этот памятник считается одним из первых городов-государств майя, а новые находки пополнили длинный список открытий, сделанных здесь, начиная с 1930-х годов.

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Коллекция божественных ликов

Важно, что находка насчитывает около сорока предметов - как целых, так и фрагментарных, - изображающих божеств майя. По словам Дугласа Маурисио, одного из исследователей, работающих на объекте, они относятся к концу классического периода (между 600 и 900 годами н. э.). В статье сказано:

"Многие из этих предметов в настоящее время проходят реставрацию. Поскольку стукко и гипсовая масса - материалы хрупкие, процесс реставрации, вероятно, продвигается медленно".

Город под пологом джунглей

Помимо голов, были обнаружены и другие объекты: к югу от Эль-Мирадора археологи нашли древние дороги и жилой комплекс. Теперь на этой территории будут проводиться раскопки.

Важно, что цель - проверить гипотезу (как выразился археолог Энрике Эрнандес) о том, что этот древний город "был способен контролировать весь регион". Пока это остается лишь гипотезой.

Столь значимые результаты были получены благодаря технологии LiDAR (лазерное сканирование и определение дальности). Устройство использует лазерные импульсы для измерения расстояний и выявления форм, что позволяет исследователям "видеть" сквозь густые заросли джунглей.

Эль-Мирадор - древний город-государство майя

Он был обнаружен в 1930 году в департаменте Петен на севере Гватемалы, в самом сердце джунглей, недалеко от границы с Мексикой. Люди начали селиться здесь в средний доклассический период (600-300 гг. до н. э.). Расцвет города пришелся на поздний доклассический период - с 300 г. до н. э. по 250 г. н. э.

На территории поселения находится Ла-Данта - одна из крупнейших пирамид в мире, высота которой составляет 72 метра. Она служит напоминанием о масштабах города, в котором, по оценкам экспертов, проживало 200 000 человек.

Начиная с 2015 года, исследования, проведенные с использованием авиации и беспилотных летательных аппаратов, позволили по-новому взглянуть на это место. Ученые обнаружили в Эль-Мирадоре сотни древних поселений, а также сеть дорог - их даже сравнивают с современными автомагистралями, - скрытых под густой растительностью.

Новости археологии

Окаменелости существа, возраст которых составляет около 415 миллионов лет, были обнаружены в Великобритании и впервые описаны еще в 1870-х годах. С тех пор ученые спорили о том, что же именно перед ними находится.

Недавнее исследование, в котором использовались компьютерная томография (КТ) и традиционные методы зарисовки с помощью камеры-люциды, поставило точку в этом вопросе.

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