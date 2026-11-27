Немцы жалуются, что именно украинская сторона тормозит проект, о котором договорились ещё два года назад.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от строительства в Украине завода по производству артиллерийских боеприпасов. Проект, о котором договорились ещё в 2024 году, фактически остановился и за более чем два года так и не перешёл к производству снарядов, пишет Defense Express.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что окончательного решения пока нет, однако он не ожидает дальнейшей реализации проекта. Одной из главных причин стало отсутствие прогресса в течение последнего года.

Паппергер объяснил ситуацию разногласиями с украинскими партнерами, которые настаивают на развитии собственного производства. По его словам, "украинские партнеры заняли позицию, что хотят все производить сами, и не отступают от неё".

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В то же время украинская оборонная промышленность за последнее время существенно расширила свои возможности. В настоящее время она способна производить боеприпасы малой и средней дальности, а также обеспечивает более половины годовой потребности Сил обороны в артиллерийских снарядах, которая составляет 1–1,3 млн единиц.

Несмотря на возможный отказ от строительства завода, Rheinmetall не планирует полностью прекращать сотрудничество с Украиной. В частности, концерн рассматривает возможность поставки оборудования для расширения производства и технологий изготовления дальнобойных боеприпасов, которых у украинских предприятий пока нет.

Аналитики Defense Express обращают внимание на то, что проблемы с реализацией проекта возникли не сегодня. Еще год назад в Rheinmetall жаловались на бюрократические препятствия, тогда как в Германии за аналогичный период удалось построить и запустить завод по производству снарядов.

В публикации также высказывается предположение, что причиной задержки могли стать не только разногласия по поводу локализации производства, но и политические факторы. В то же время достоверных данных, подтверждающих такие предположения, пока нет. "Все-таки в Украине с 2024 года довольно ощутимо выросли собственные производственные возможности", – заключает издание.

Новости вооружений

Как писал УНИАН, первое украинское подразделение приступило к освоению и боевому применению лазерного комплекса ПВО "Тризуб-3000", который использует систему наведения на базе искусственного интеллекта и предназначен в первую очередь для борьбы с разведывательными и FPV-дронами. Комплекс способен как физически уничтожать цели на небольших расстояниях, так и ослеплять оптические и тепловизионные системы беспилотников, в частности типа "Шахед", сбивая их с курса.

Также мы сообщали, что Чехия планирует закупить для своих истребителей JAS 39 Gripen 30 боевых и 10 учебных ракет Iris-T, а также сопутствующие услуги, запчасти и обучение персонала в рамках контракта на сумму около 57,6 млн евро. Таким образом, ракеты обходятся просто "золотыми", и со следующего года они должны появиться на вооружении еще и ВСУ.

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