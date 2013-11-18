Пилипишин примет участие в повторных выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Виктора Пилипишина кандидатом в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря в 223-ем округе в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Как сообщал УНИАН, ЦИК в прошлом году счел невозможным установление достоверных результатов голосования на парламентских выборах в 223-ем округе.

В этом округе осенью 2012 года за победу боролись представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко и экс-председатель Шевченковского района Киева Пилипишин.

Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал своего соперника Пилипишина более чем на 900 голосов.

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Однако во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника. На сайте ЦИК именно Пилипишин был объявлен победителем.

Повторные выборы в ВР в округе №223 назначены на 15 декабря 2013 года.

Сегодня, 18 ноября, Голосеевский районный суд Киева вынес оправдательный приговор Пилипишину, обвиняемому в превышении служебных полномочий.

Пилипишин обвинялся в превышении служебных полномочий на должности председателя Шевченковской райгосадминистрации, а именно в том, что во время передачи коммунального имущества общине Киева был нанесен ущерб в размере 15 млн грн.