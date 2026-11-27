Атомная подлодка "Пермь" официально вошла в состав Северного флота РФ.

Военно-морской флот РФ получил новую подлодку – атомный крейсер "Пермь". Она войдет в состав Тихоокеанского флота. Это пятый крейсер проекта "Ясень-М", который поставлен флоту за последние 6 лет.

Российский диктатор Владимир Путин, которого процитировали российские пропагандистские СМИ, ожидает, что до 2030 года судостроительный завод "Севмаш" передаст флоту пять ракетоносцев, в том числе три субмарины проекта "Ясень-М".

Вооружение "Ясень-М"

Подлодка может нести все виды крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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По имеющимся данным, на таких подводных лодках установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 мм. Там находятся восемь вертикальных ракетных шахт, в каждой из которых размещаются ракеты "Оникс", "Калибр" и "Циркон".

Строительство подводных лодок "Ясень-М" в РФ

Напомним, что на вооружении в РФ находятся четыре подводные лодки проекта "Ясень-М" - это "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". Этим летом на верфях в РФ заложили еще одну - крейсер "Мурманск".

Также летом прошел технологический этап вывода из эллинга (спуска со стапеля - ред.) еще одной подлодки этого проекта - "Ульяновск". В декабре следующего года ее планируют передать флоту.

Добавим, что это самые современные ударные подводные лодки России. Они представляют серьезную угрозу благодаря своей скрытности и универсальному вооружению, позволяющему поражать как морские, так и наземные цели на большом расстоянии.

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