Суд оправдал Виктора Пилипишина

Голосеевский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-председателю Шевченковской районной госадминистрации столицы Виктору Пилипишину, обвиняемому в превышении служебных полномочий, сообщает 5-й канал.

По информации телеканала, заседание завершилось около часа назад. Продолжалось оно около 1,5 часов.

Как отмечается, на судебном заседании на прошлой неделе прокуратура требовала для обвиняемого наказания в виде пяти лет лишения свободы, однако суд решил, что в действиях обвиняемого состава преступления не было.

Пилипишин обвинялся в превышении служебных полномочий в должности председателя Шевченковской райгосадминистрации, а именно в том, что во время передачи коммунального имущества был нанесен ущерб общине Киева в размере 15 млн грн.

"По результатам судебного рассмотрения судом вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях Виктора Пилипишина состава преступления. Вопрос дальнейшего обжалования указанного приговора будет решен после ознакомления с протоколом судебного заседания и текстом приговора", - сообщил прокурор по делу Сергей Здрак.

Сам Пилипишин заявил, что считает решение суда законным.

"Я считаю, что принято законное решение. В Facebook было написано, что моей фамилии не будет 15 декабря (15 декабря в 223-м столичном округе состоятся повторные выборы в парламент - УНИАН) при условии, если не будет принято законное решение. Оно сегодня принято", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Пилипишин как самовыдвиженец подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в народные депутаты в 223-м округе.

На парламентских выборах в 2012 году главными соперниками в округе № 223 (Шевченковский район Киева) были кандидат от ВО "Свобода" Юрий Левченко и самовыдвиженец Пилипишин. 5 ноября ЦИК вынес постановление о признании невозможности установления достоверных результатов выборов в пяти одномандатных округах, в том числе в 223-м.

Повторные выборы в Верховную Раду Украины в пяти округах состоятся 15 декабря с.г.