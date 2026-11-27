Ранее президент заявлял, что операция была согласована с партнерами.

Украинская операция у побережья Ливии, в результате которой был уничтожен российский военный корабль, не была согласована с европейскими партнерами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, фактически опровергнув свое предыдущее заявление.

По его словам, сегодня он провел беседу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, речь зашла и о событиях в Средиземном море.

"Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами. Также сказал, что мы настроены обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами наших стран и поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную коммуникацию", – сообщил Зеленский в соцсети X.

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Таким образом, президент фактически опроверг свое предыдущее заявление о том, что операция якобы была согласована с партнерами.

"Наши силы никогда не наносят удары без координации с другими партнерами", – утверждал глава государства ранее в интервью BBC News Украина.

Ливийский кризис

Как писал УНИАН, украинская операция по уничтожению российских кораблей у побережья Ливии создала политическую проблему для премьер-министра Италии Джорджи Мелони. С одной стороны, официальный Рим поддерживает Украину, но в то же время заинтересован в стабильности Ливии из-за риска новых миграционных волн через Средиземное море.

К тому же внутри Италии растет критика помощи Украине со стороны части правящей коалиции, оппозиции и значительной части общества. И недавняя украинская операция добавила аргументов антиукраинской части итальянского политикума.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прямо заявил, что слова Зеленского о координации операции с союзниками "не соответствуют действительности".

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